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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:36 |
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Приамурье обогнало Приморье по числу туристов из КНР
По подсчетам российских туристических организаций, по безвизовому каналу в 2014 году Россию посетили 1,125 миллиона туристов из Поднебесной (на 5% больше, чем годом ранее), в то время как по визам в Россию въехало всего лишь 286 тысяч человек. А с начала 2015 года въездной турпоток из Китая в Россию увеличился на 180%, несмотря на то что в зимние месяцы такие поездки обычно не пользуются популярностью. За первые три месяца этого года российская сторона приняла более 23 500 туристов из КНР, в то время как в 2014 году в рамках безвизового обмена всего 8000 китайских туристов отправились в Россию.
По словам представителей туриндустрии в Приамурье, китайцы расхватывают туры в Россию на выходные. Посетив главные достопримечательности Благовещенска, посвящают все свое свободное время шопингу. Особой популярностью у них пользуются продукты питания (кондитерские изделия, мед, мука, молочные продукты), а также ювелирные и меховые изделия и косметика. Если раньше из Благовещенска в Китай вывозили в среднем 5-7 тонн продуктов в день, то сегодня этот объем вырос до 12 тонн.
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