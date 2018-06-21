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21 Января 2016, 18:05 | Вкус жизни

Род Буяновых: отражение истории Приамурья

В последние годы наблюдается повышенный интерес жителей Амурской области к своим корням. Многие не только задаются вопросом, "из какого я роду-племени", но и активно ищут информацию о своих прародителях. Доктор исторических наук, профессор кафедры религиоведения и истории Амурского государственного университета Евгений БУЯНОВ сделал это предметом своих научных исследований.

Изначально научный интерес Евгения Валентиновича лежал совсем в иной плоскости. В 1975 году он окончил историко-филологический факультет Благовещенского педагогического института (ныне университета. - Прим. ред.). Работал в обкоме комсомола Амурской области, преподавал в Дальневосточном аграрном университете, откуда его отправили на учебу в аспирантуру Новосибирского государственного университета, где он защитил кандидатскую.

В 1990-е годы Евгению Валентиновичу пришлось на некоторое время сменить преподавание в вузе на работу в администрации Амурской области, в информационно-аналитическом отделе.

- Поступавшая в отдел информация из Администрации Президента РФ, дальневосточных краев и областей натолкнула меня на мысль: да это же материал для докторской диссертации - бери, обрабатывай, делай выводы! - вспоминает Евгений Валентинович.

На подготовку диссертации ушло 10 лет. Исследуя историю и итоги реформирования органов государственной власти дальневосточных субъектов РФ в конце 1980-х - 1990-е гг., Евгений Валентинович выделил как общероссийские закономерности этого процесса, так и некоторые региональные особенности. И многие отечественные исследователи согласны с его выводами.


 

Усадьба Буяновых в Благовещенске. 1910-е годы.

«Родная» тема

Сейчас у Евгения Валентиновича иная сфера исследований. Он занимается изучением истории общины духовных христиан молокан в Амурской области.

- Мне давно хотелось восполнить пробел в религиоведческих исследованиях на Дальнем Востоке. Они касались в основном православия, и многие защищали свои кандидатские диссертации даже по сравнительно узким темам. А в Приамурье была сильная молоканская община, и я решил взяться за ее изучение, - говорит профессор.

В новой работе сошлись научный и личный интересы ученого. Ведь он имеет самое непосредственное отношение к одному из влиятельных благовещенских кланов дореволюционного времени - молоканам Буяновым.

В начале ХХ в. Благовещенск был крупнейшим центром молоканства в России. В развитии города молокане играли одну из главных ролей, являлись второй по численности и организационному потенциалу религиозной группой после православных. В конце XIX - начале XX веков молокане составляли большинство в благовещенской городской думе и имели влияние на остальных, в том числе и православных, гласных (депутатов).

Результатом исследования ученого стала монография «Духовные христиане молокане в Амурской области во второй половине XIX - первой трети XX вв.». Она заняла достойное место в ряду региональных краеведческих изданий, вышедших в свет в 2000-е годы. В этой работе жизнь молокан представлена в контексте социально- экономического развития российского Дальнего Востока во второй половине XIX - первой трети XX вв. Много внимания уделено отдельным молоканским фамилиям. Так что для их потомков, желающих восполнить пробелы в родовой памяти, эта книга стала существенным подспорьем.

Корни

Евгений Валентинович считает, что первые БУЯНОВЫ, братья Захар и Андрей с семьями, переселились на Амур в 1862 году, через шесть лет после основания Усть-Зейского поста, будущего города Благовещенска. По крайней мере, в архиве нашлось прошение Андрея военному губернатору Амурской области Н. В. БУССЕ о выделении в долг нескольких рублей на обзаведение хозяйством, датированное 1863 годом.

До переселения на Амур Буяновы жили в Томской губернии, куда были сосланы с Волги за бунт против власти, возникший, скорее всего, на религиозной почве. По семейным преданиям, они вышли из православной церкви, за что и подверглись преследованиям: уклонение от православия тогда приравнивалось к уголовному преступлению.

На новом месте переселенцы занялись привычным для них делом - землепашеством. Через некоторое время тяжелым крестьянским трудом они сумели добиться заметного достатка и пополнили, как это нередко бывало в то время, состав амурского купечества.

Особенно преуспела ветвь, пошедшая от многодетной семьи Захара. Его сыновья, Мокей и Евтей, заработали капиталы, позволившие им выйти в купцы первой гильдии. Известно, что Мокей владел несколькими пароходами, был гласным городской думы, членом учетной комиссии городского Общественного банка. Его сын, Семен, стал купцом второй гильдии.

Андрей и один из младших сыновей Захара, Фома, основав заимки в Ивановском районе, крестьянствовали. В этом районе и до сих пор помнят, что село Андреевка носит имя первопоселенца Буянова.

Одной из доходных статей «сельских» Буяновых был извоз. С конца 1880-х годов, когда в Приамурье началась «золотая лихорадка», они стали возить продукты на прииски. Летом продовольствие доставлялось на север пароходами, а зимой, когда замерзнут реки, - санными обозами, запряженными лошадьми и верблюдами. И если лошадь могла везти 24 пуда, то верблюд - 36. Эта тягловая сила в Приамурье была обычным делом. Караваны верблюдов с товаром для приискателей, отправляемые из Благовещенска, не были экзотической особенностью и не удивляли обывателя. Несколько десятков этих животных держал и Фома Захарович.

- Буяновы отправляли на прииски зерно, выращенное на своих заимках. И это позволяло им увеличивать прибыль в два раза. Молокане сильно обогатились во время русско-японской войны. Они брали подряды на подвоз военных грузов в Маньчжурию, - рассказывает Евгений Валентинович.

В 1900 году сыновья Евтея организовали «Товарищество бр. Буяновых» с основным капиталом в 200 000 рублей для операций по пароходству и мукомольному делу.

К этому времени г. Благовещенск был официально признанным ведущим речным портом Амурского бассейна и центром судоходства на Амуре и притоках. Амурский речной флот стал вторым в России после флота Волжского бассейна. «Товарищество бр. Буяновых» в 1911 году имело 3 парохода и 5 барж, стоимость флота оценивалась в 352,5 тыс. руб.

Несомненен вклад Буяновых в развитие мукомольной промышленности города. К началу ХХ века она окрепла и развилась до такой степени, что по оборудованию, объему вырабатываемой муки и годовым оборотам занимала одно из первых мест в России. «Товарищество бр. Буяновых» владело каменной паровой мельницей с суточной производительностью в 5000 пудов. Сейчас это одно из зданий благовещенской кондитерской фабрики.

И еще один штрих из наших дней: на памятной доске почетных граждан г. Благовещенска значится имя Владимира Евсеевича (правильно - Евтеевича) Буянова. Он был распорядителем «Товарищества бр. Буяновых», несколько раз избирался гласным городской думы, являлся членом попечительских советов Алексеевской женской гимназии и городских лечебных заведений, входил в состав комиссии по заведыванию городской электрической станцией.

После революции судьба разбросала Буяновых по всему свету. Кто-то остался в Приамурье, кто-то эмигрировал в Харбин, оттуда перебрался в Австралию, потом в Америку.

Память жива

В юности Евгений Валентинович даже не подозревал о том, что имеет самое непосредственное отношение к одному из знатных купеческих родов Приамурья. Но как-то на одной из институтских лекций преподаватель истории, хорошо знавшая краеведение, спросила студента Буянова, не родственник ли он известным благовещенским купцам. Ответа на этот вопрос Евгений не знал.

Дома отец подтвердил: да, родственник. Прежде говорить об этом в семье было не принято, да и позже Валентин Петрович не очень охотно делился воспоминаниями о былом.


 

Петр Фомич Буянов с женой Натальей и сыном Савелием.

- Его отца, а моего деда, Петра Фомича в 1937-м арестовали за якобы антисоветскую деятельность и расстреляли. Отцу тогда было 16 лет. С тех пор он очень боялся всяких разговоров о классовой принадлежности, - говорит Евгений Валентинович. - И это несмотря на то, что в Великую Отечественную был на фронте с первых и до последних дней войны. Таким сильным оказался страх, посеянный в годы репрессий.

У самого Евгения Валентиновича двое взрослых сыновей. Оба после окончания вузов остались жить в Благовещенске. Старший, Андрей, работает в одной из золотодобывающих компаний. Младший, Дмитрий, продолжает дело отца, занимаясь исследованиями по сектантскому движению в Приамурье. И, возможно, прошлое региона откроется им новыми находками…

Фото из архива Евгения Буянова и ЗАО «Амурская ярмарка»

Людмила БУЙНИЦКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год. 

Теги: история  память 


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