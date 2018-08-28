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04 Сентября 2018, 12:23 | Вкус жизни

Золотой фестиваль из Магадана бросает вызов старателям всего мира

Чемпионом "Старательского фарта-2018" и обладателем 1 миллиона рублей стал машинист бульдозера Константин ПАВЛОВ

В Магадане состоялись IV соревнования по промывке золота в рамках Золотого Фестиваля «Старательский фарт».

В нынешнем году первый приз составлял 1 миллион, второй - 600 тысяч, третий - 400 тысяч рублей. В зоне отдыха «Горняк» испытывали удачу 82 участника уникального чемпионата по промывке золотоносных песков. Двое из них состязались в номинации «профи», поскольку оба уже были чемпионами «Старательского фарта». Более 2 кубометров золотоносного грунта доставила к соревнованиям артель «Полевая».

Среди конкурсантов - и те, кто работал на золотодобывающих предприятиях, и вовсе далекие от этого люди: риэлторы, банковские служащие, строители. Среди них немало женщин. Для новичков заранее открылась «Школа старателей», где их учили обращаться с лотком и кайлом.


 

 
 

 

«Сегодня у нас четвертый раз проходит «Золотой фестиваль», такого нет больше нигде в России, он собирает друзей из всех регионов большой страны. Его цель - показать чем богата наша земля, как работают геологи и старатели, ведь эти люди огромным трудом вносят большой вклад в развитие территории. Хочу пожелать всем участникам удачи, старательского фарта и всего самого доброго», - обратился ко всем присутствующим глава Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», председатель НКО «Ассоциация недропользователей Магаданской области Александр БАСАНСКИЙ.

Перед участниками стояла непростая задача: за 15 минут постараться намыть как можно больше. Разрешалось набрать два ведра песка из общей кучи.

Перемыв песок, участники сливают золотоносный материал в обычные консервные банки, высушивают его на костре и отдают на отдувку. Это делают геологи и студенты горных специальностей. Полученные золотые крупицы помещают в специальные контейнеры, взвешивают. Конкурсная комиссия составляет протоколы. В ее составе - председатель НКО «Ассоциация недропользователей Магаданской области Александр Басанский, министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимир МИТЬКИН, советник генерального директора артели старателей «Полевая» Николай ДЕРЕЖИНЕЦ, председатель регионального отделения Росгео, заслуженный геолог России Юрий ПРУСС.

И вот все четыре группы завершили промывку. Настала очередь профессионалов - чемпионов прежних лет. Они мыли золото из песка, оставшегося в полубочках после других участников. Времени у них было чуть больше - 20 минут. Виктор ПАСТУШЕНКО предпочитает работать на скорость, Юрий СТАРЦЕВ - тщательнее промывать.

Наступает время определения итогов. Чемпионом 2018 года и обладателем 1 миллиона рублей стал машинист бульдозера Константин ПАВЛОВ. Его результат - 2,16 грамма золота. Сам он - магаданец. А первый опыт старательской работы он получил еще в детстве, в третьем классе ягоднинской школы: там детей на уроках труда учили управляться с лотком и кайлом.

«Те, кто стоял у истоков создания этого чемпионата, хотели отдать дань уважения тяжелому старательскому труду. Сейчас этот праздник вышел далеко за пределы региона, он стал всероссийским, - подытожил глава региона Сергей НОСОВ. - Во время пятилетнего юбилея «Старательского фарта» нужно сделать шаг вперед. Он интересен и тем, кто занимается этим промыслом, и тем, кто только хотел бы узнать, как это происходит. И, без сомнения, у чемпионата есть международные перспективы. Давайте бросим вызов старателям всего мира!»

Фото автора.

Ольга ЛОПАТНИКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

 

Теги: золотой фестиваль  Старательский фарт 


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