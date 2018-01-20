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13 Февраля 2018, 10:10 | Вкус жизни

В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика

Друзья звали его просто: Алик, Мифт или Мифта - с ударением на последний слог. Литературная биография Альберта Мифтахутдинова - певца Чукотки и Колымы - началась с публикации в журнале "Смена" в 1963 году рассказа "Я привезу тебе кактус".

Через четыре года в Магадане вышел первый сборник - «Расскажи про Одиссея». За ним последовали другие: «Головы моих друзей», «Виза в тундру», «Очень маленький земной шар», «Аттаукай - похититель женщин», «Время игры в Эскимосский Мяч», «Совершенно секретное дело о ките», «Закон полярных путешествий»… Произведения Мифтахутдинова выходили в Магадане, Владивостоке, Москве, переводились на другие языки.

После сборника «Крестовый поход на блондинок», выпущенного Магаданским книжным издательством в 1994 году, все оборвалось. Вскоре исчезло и само издательство. Книги Мифтахутдинова до последнего времени можно было найти лишь у букинистов. Но вот в 2017 году, к 80-летию со дня рождения писателя, магаданское издательство «Охотник» (hunterpress.ru) выпустило трехтомник Мифтахутдинова. Это не только его первое собрание сочинений, но и вообще первое почти за четверть века книжное издание. Первые два тома были представлены и отмечены наградами на книжном фестивале «Красная площадь» в Москве и «Печатном дворе» во Владивостоке. Перед самым Новым годом вышел в свет заключительный - третий том.

Мифтахутдинов - один из самых ярких писателей-«северян» второй половины ХХ века (здесь сразу же вспоминается имя Олега Куваева, автора знаменитой «Территории», дружившего с Мифтахутдиновым). Они вели свою литературную родословную от Джека Лондона, Ремарка, Хемингуэя… Север был для них территорией борьбы и свободы. Мифтахутдинов, хоть и написал как-то о затасканности слова «романтика», защищал в своих книгах романтический взгляд на жизнь: к чему торопить суровую реальность, которая все равно тебя настигнет?

Руководитель «Охотника» Павел Жданов думал об издании Мифтахутдинова не один год. Идею удалось воплотить при финансовой поддержке администрации Чукотского автономного округа - недаром именно о Чукотке Мифтахутдинов писал больше всего. А готовили издание, что называется, всем миром. Разнообразную помощь оказывали друзья, читатели, почитатели из Анадыря, Владивостока, Москвы, Междуреченска и т. д.

Василий АВЧЕНКО, «Новая газета»

Фото hunterpress.ru

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год. 

Теги: литература  Мифтахутдинов 


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