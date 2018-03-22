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17 Апреля 2018, 09:00 | Вкус жизни |

У мольберта - Наталья Гончарова

Принято считать, что художники, не имеющие дипломов, творят, но в качестве хобби, не рассчитывая на признание и успех. Ну а если напишут достойную картину, то о показе на публике и думать не стоит, мол, знающие-то "распознают", и ничего кроме иронии и критики творец в свой адрес не услышит.

Но академического образования не имели Поль Гоген, Анри Руссо, два Мориса-самоучки - де Вламинк и Утрилло, а ведь эта «четверка» французов - кумиры миллионов. Их имена упомянуты не случайно: человек, о котором эта публикация, имеет право на сравнение с ними. Картина молодой магаданской художницы Натальи ГОНЧАРОВОЙ выставлялась в Париже на последнем Национальном салоне изящных искусств Гран Пале, основанном королем Людовиком XIV в 1667 году, где прежде красовались и холсты великих живописцев Франции, чьи имена упомянули. У Натальи нет академического художественного образования; тезке Музы великого Пушкина в этом году исполнился 31 год:

- Краски влекли меня с детства. Помню, как выбирала самые яркие и писала акварели на альбомных листах.

Наташу часто спрашивают, не псевдоним ли ее имя и фамилия. Она отвечает кратко: «Совпадение».

 


 

Но время от времени в мир приходят особенные люди. Наталья Гончарова - одна из них. Легкой женственной поступью вошла в искусство, привнеся в него свое видение прекрасного:

- Любимая эпоха - Возрождение и поздняя готика. Точно так же влюблена в русскую иконопись и наших импрессионистов - Валентина СЕРОВА, Константина КОРОВИНА, ЖУКОВСКОГО. Их произведения восхищают, они изумительны по красоте! Из магаданцев близко творчество Владимира СЕРГЕЕВА. Глядя на его работы, прочтешь грусть, одиночество. В них остается недосказанность и тайна - так и должно быть. Картины должны заставлять зрителя думать.

…Париж, попасть куда мечтают художники всего мира, с его великими музеями - Лувром, Д’Орсе, Д’Оранжери, Нотр-Дам, Сент-Шепель, Санкре-Кер переполнили Наташу впечатлениями, она впитала их в себя, как в сосуд. Эмоции еще не улеглись. Поездка дала ей невероятный творческий заряд. Живописное полотно Гончаровой, которое выбрали устроители Парижского салона, а таковы правила и традиции салона, очень личное, выстраданное. Оно связано с печальной семейной историей. В их роду рисовали все пращуры по отцовской линии, да и по материнской тоже. Так что Наталья художественные способности получила по наследству как дар - вне стен «художки». Но была и учеба. В духе 21 века, дистанционная: курсы рисования и живописи, их вела Виктория Лукьянова из Самары. Сейчас Наталья сама ведет группу в соцсетях, «Вконтакте» у нее 23 тысячи подписчиков:

- Нас иногда репостит журнал «Третьяковская галерея», мне это очень приятно. Присылают работы студенты Репинки, Суриковского училища. Круто!

А ведь после школы Наташа стала первой представительницей прекрасного пола, которую приняли в Новосибирскую академию водного транспорта. Она дошла до ректора, отстояв право на ту профессию. И совсем не жалеет, что, проучившись три года, разочаровавшись в выборе, из академии... ушла. Сейчас, смеясь, вспоминает, как хотела стать капитаном-штурманом:

- Была бы по локоть в мазуте, а сейчас - по локоть в краске!

В Магадане работает оформителем в одной из фирм. У нее семья - муж Павел, дочь Лия. Художница благодарна им за то, что близкие и родные с пониманием относятся к ее творчеству, терпят неудобства. И благодарна за то, что имеет возможность активно участвовать в выставочной деятельности, ведь ее «персоналка» в Магадане в галерее современного искусства состоялась в 2013 году, когда моей героине было всего 25 лет:

- Большую поддержку, необходимую любому новичку, оказал Константин КУЗЬМИНЫХ, наш председатель. И видимо тогда я и поверила в свои силы. Сейчас удивляюсь, какие беспомощные работы я приносила на первые вернисажи! И откуда только смелость у меня взялась? Сейчас бы не отважилась, а он говорил: «Пишите, работайте». Спасибо ему. И Александру ПИЛИПЕНКО. Возможность общения с такими яркими личностями дорогого стоит.

На последнем собрании магаданские художники единогласно дали Наталье Гончаровой рекомендацию в СХ России. В самое ближайшее время ей вручат билет о принадлежности к творческой организации. Наталья говорит, что 2018 год уже стал для нее самым счастливым!

Фото Расула Месягутова.

Марина ПРАСКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год. 

Теги: художники  культура 


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