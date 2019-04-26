Владимир Серкин: В Магадане есть то, чего нет в других местах

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 22 Мая, 14:08 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.54 р.
1 EUR 71.97 р.
100 JPY 58.6 р.
10 CNY 93.3 р.
Тема номера
Золото оправдало ожидания
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2019

Регион сегодня
21.05 |
Уникальные проекты больших коллективов
20.05 |
Курильский бобтейл Кеша с Итурупа стал объектом паломничества отдыхающих и туристов
20.05 |
День кедра в Приморье прошел под знаком Лосося
20.05 |
За медаль "АмурЭкспоФорума-2019" будут бороться рыбные пельмени и свиной сыр
20.05 |
В порт Петропавловска-Камчатского зашел круизный лайнер Silver Muse
статьи раздела
Компании
26 Апреля 2019, 14:00
На воздушной подушке в ожидании денег Реалии и надежды Хабаровского судостроительного завода
статьи раздела
Финансы
26 Апреля 2019, 12:15
Не ипотекой единой Клиенты дальневосточных банков проявили докризисную активность в 2018 году
статьи раздела
Финансы
26 Апреля 2019, 12:00
Сбербанк защитит дольщиков и подстрахует стройки 1 июля этого года - рубежная дата для строительной отрасли
статьи раздела
Отрасль
26 Апреля 2019, 10:30
Крабу отрывают клешни 4 апреля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который меняет один из основополагающих принципов Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов". При том, что этот законопроект, который возвращает на "подмостки" рыбного бизнеса крабовые аукционы, вызывает неоднозначную реакцию в рыбацком сообществе.
статьи раздела
Территория
26 Марта 2019, 09:30
Музей ХНПЗ посетили большие гости Японские дипломаты познакомились с историей предприятия и сегодняшними успехами заводчан
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
22 Мая 2019, 09:25 | Вкус жизни |

Владимир Серкин: В Магадане есть то, чего нет в других местах

Владимир СЕРКИН, профессор, доктор психологических наук, преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", автор серии книг об уже известном всему миру Шамане, вновь посетил любимый Магадан

С ним встретились корреспонденты подкста «Ваши уши».

- Первый вопрос - от предыдущего гостя - секретаря Российского Союза журналистов Ашота Джазояна: «Слушай, друг, ну почему ты приехал в Магадан?»

- Я 8 лет как работаю в Москве и каждый год приезжаю сюда 4-5 раз: майские, лето и Новый год - это стабильно, а потом - в конце ноября или в конце марта, - как получится. Так что не «почему», а просто регулярно сюда приезжаю.

- Мы изучили интервью с вами и заметили, что вас уже замучили просто вопросами про Шамана. В последней книге вы даже сделали ответные вопросы для читателей, которые интересуются одним и тем же. Скажите, вы не разочарованы в славе своей книжки? Не хотели бы, чтоб вас знали как кого-то другого, а не автора «Шамана»?

- Часть людей знает меня как автора «Шамана», а часть - как специалиста по психологии. У меня три учебника издано. Нет, в книжке не разочарован. Собственно, я из-за нее и приезжаю. Она только в Магадане пишется. В Магадане и в окрестностях.

- Почему вы решили издать третью книгу (Речь идет о последнем издании «Большая книга Шамана». - М.: Аст, 2018. - прим. «ДК».) Если мы правильно поняли, вы просто дописываете диалоги и продолжаете увеличивать объем первой.

- Да. Ну просто бродит и в сети, и в самиздате очень много обрывков пиратских книг. И я, собственно, решил, и издательство предложило собрать все вместе. А мне самому давно хотелось издать ее с фотографиями наших замечательных художников - Александра ШАФРАНОВА и Светланы ГОРЕЛИКОВОЙ. Слава богу, получилось. Хотя большинство фотографий черно-белые, но есть цветная вкладка - это больше чем ничего, потому что словами образ не до конца передашь. С издательством получилось хорошо.

- Вы упоминали, что у вас есть методический курс по эзотерике. Сегодня слово «эзотерика», на наш взгляд, себя дискредитировало. Раньше утверждалось, что это знание для избранных, это были какие-то древние мистерии, а сейчас это просто название для книжной полки в магазинах. Скажите, что такое эзотерика сегодня?

- Вы правильно сказали. Раньше изотерическим считалось внутренне знание, не всем доступное, и экзотерическим - всем доступное. Сегодня все знания доступны всем. Скажем так, почти все. Но они остались недоступными, потому что если читать не описания чудес, а просто серьезную литературу, то большинству людей трудно вникнуть в то, что там происходит, плюс здоровый скептицизм...

Я читал единственный в стране курс в Высшей школе экономики. Достаточно много людей интересуется по-настоящему. Тот курс прошел с большими параметрами успеха. Пока мне его не утверждают, но по просьбам студентов я веду кружок, где-то раз в две недели мы по субботам собираемся. Слушатели магистратуры - взрослые люди, они были и в Тибете, и в Южной Америке, и в других местах, проходили разные курсы, рассказывают и о процедурах, и о том, что они переживали; половину времени я говорю, половину - они, поэтому у нас взаимное обогащение.

- Многие поверхностно или не поверхностно знакомы с вашим творчеством, сравнивая вас с Кастанедой. Вы уже на все эти вопросы ответили. А вот что можете сказать про Кроули, Блаватскую, Рериха, Гурджиева? Эти авторы - они нужные или вредные? Стоит ли их издавать сегодня? Читать?

- Ну про Кроули ничего не скажу - не читал. Блаватская была издана еще в XIX веке, в 70-х годах, и только потом была переведена с английского на русский. Многие вещи, о которых она писала, сегодня сбылись и стали общим достоянием. Она писала о том, что мы - пятая раса, и нас сменит шестая раса. Что-то сбывается, что-то прочитать довольно трудно. Я многих людей встречал, которые начинали читать Блаватскую, но очень мало людей, которые полностью ее прочитали. У кого есть особый интерес - можно читать. Надо сразу предупредить: это очень трудное чтение - «Тайную доктрину» прочитать.

А Гурджиев сам сказал в конце своей жизни: я вас очень запутал. И я думаю, что важна первая часть учения. А вторая, - где он уже и постарел, и, возможно, делал бизнес на своем учении, на своей школе, - к ней надо отнестись критически.

С Рерихом вообще странная история. Не ручаюсь за достоверность, но есть же книжки, рассказывающие о том, что его экспедиция была организована в первые годы советской власти на средства ЧК, и одной из целей экспедиции было распространение марксистского учения среди «трудящихся Индии». Но Рерих, очевидно, кроме этих целей имел свои цели, которые он и реализовал.

Есть целое «Белое братство», которое на этих учениях основано.

Но и Гурджиев тоже ушел из Крыма во время Гражданской войны с геологической партией, организованной на средства советской власти, вместе с обозами и с многими своими подвижниками.

Не скажу, что цель оправдывает средства, но мы сегодня судим по результатам. Я считаю, что, да, светлое учение - Рерихов.

- Многие люди прикрывают свои зависимости тем, что занимаются духовными практиками. Как думаете, для этого теоретически вообще нужны какие-то внешние стимуляторы?

- Вы правильно сказали. Большинство людей, занимающихся духовными, эзотерическими практиками, - к сожалению, это беглецы от реальных проблем. Либо не умеющие их решать, либо считающие, что это слишком трудно, мол, - поскольку я занимаюсь духовной практикой, значит мне их решать не нужно. Вплоть до того, что они не заводят семью, не заводят детей... Есть среди них настоящие подвижники, но единицы. А большинство - ну не знаю, недостаток взросления, на какой-то период укрылись от реальных проблем. Но это не только об эзотерике, это можно сказать о многих учениях и религиях. Такая ситуация в мире усилилась по сравнению с ХХ веком - больше людей бегут от реальных проблем в эзотерику.

- Есть ли такой вопрос, который вам никто не задает, но вам бы хотелось на него ответить?

- В Москве есть магазин «Белые облака», там проходят мои встречи с читателями. Мне задают вопрос, только я ответить на него пока не могу: как мог сформироваться такой человек, как Шаман? А он только и мог сформироваться в нашей реальности ХХ века, а может быть даже и XXI, потому что все так бурно переворачивалось несколько раз в России. Поэтому в том, что я пишу, Магадан очень помогает. Книжка, которую я пишу, будет примерно называться «Биография Шамана». Для меня вопрос не в изложении биографии, а как психолога - в том, какие события, какие размышления и какие препятствия могут такого человека сформировать. Это один вопрос.

Второй вопрос: эти все книжки написаны, собственно, как внешние описания всего того, что делает Шаман и окружающие его люди. И естественный вопрос возникает, и у всех, и у меня: как описать его внутренний мир, который поневоле пересекается с его представлениями о внешнем мире, о духах, обо всем. Конечно, хотелось бы, если успею, об этом написать.

Еще есть конкретный вопрос: как он производит свои лечебные процедуры или процедуры поиска пропавшего человека - но я не знаю пока, размышляю об этом, потому что тут надо очень осторожно подходить, чтобы вред не принести, чтобы количество клиентов психиатрических клиник не увеличивать своими текстами. Ну вот так.

- Вы упомянули, что книгу пишете только здесь. Это забавно, с учетом того что в Магаданской области большой отток населения - никто не видит здесь никаких перспектив, интересов, ничего, а вы приезжаете сюда и создаете здесь нечто великое. Не могли бы поделиться секретом, что здесь такого, что помогает находить энергию и продолжать работу?

- Я смеюсь, что уже восьмой год как профессор Высшей школы экономики, а прописан в Магадане, и как только есть свободное время, я в Магадан приезжаю - гастарбайтер умственного труда. Здесь такая энергетика, что про Шамана можно писать только здесь. Единственное, что спасает, - если я за лето заряжаюсь, то могу до ноября писать про Шамана еще и в Москве. Но надо лететь хотя бы в январе уже в Магадан. Это другой мир, другая энергетика. Я только так могу это объяснить: в Магадане есть то, чего нет в других местах. Немногие это чувствуют.

Фото Павла ЖДАНОВА

Дмитрий АНДРЕЕВ, Арсений ГАРИПОВ

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год. 

 

Теги: книги  Магадан  издательство  литература 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
26 Апреля 2019, 14:15
Алексей Симонов: Мы не описываем события, мы формируем реальность Глава DEITA.RU об интернете, эффективности СМИ и мифах о Китае
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
26 Апреля 2019, 13:45
"Восточный Порт" вновь лучший АО "Восточный Порт" стало победителем конкурса "Лучшая стивидорная компания-2018", организованного Ассоциацией морских торговых портов
статьи раздела
Финансы
26 Апреля 2019, 11:15
Капитал под надежной защитой УК "Альфа-Капитал" укрепляет позиции на рынке доверительного управления
статьи раздела
Партнеры
26 Апреля 2019, 09:45
Ольга Кошенкова: Продвижение в соцсетях - это не картинки постить Уровень доверия к друзьям в соцсетях превысил уровень доверия к компаниям
статьи раздела
Проект ДК
27 Марта 2019, 11:05
Острова на связи "Ростелеком" подключил Курилы к высокоскоростному интернету, а это значит, что острова будут развиваться по лучшим российским стандартам
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика