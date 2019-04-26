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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 22 Мая, 14:08 |
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Владимир Серкин: В Магадане есть то, чего нет в других местах
С ним встретились корреспонденты подкста «Ваши уши».
- Первый вопрос - от предыдущего гостя - секретаря Российского Союза журналистов Ашота Джазояна: «Слушай, друг, ну почему ты приехал в Магадан?»
- Я 8 лет как работаю в Москве и каждый год приезжаю сюда 4-5 раз: майские, лето и Новый год - это стабильно, а потом - в конце ноября или в конце марта, - как получится. Так что не «почему», а просто регулярно сюда приезжаю.
- Мы изучили интервью с вами и заметили, что вас уже замучили просто вопросами про Шамана. В последней книге вы даже сделали ответные вопросы для читателей, которые интересуются одним и тем же. Скажите, вы не разочарованы в славе своей книжки? Не хотели бы, чтоб вас знали как кого-то другого, а не автора «Шамана»?
- Часть людей знает меня как автора «Шамана», а часть - как специалиста по психологии. У меня три учебника издано. Нет, в книжке не разочарован. Собственно, я из-за нее и приезжаю. Она только в Магадане пишется. В Магадане и в окрестностях.
- Почему вы решили издать третью книгу (Речь идет о последнем издании «Большая книга Шамана». - М.: Аст, 2018. - прим. «ДК».) Если мы правильно поняли, вы просто дописываете диалоги и продолжаете увеличивать объем первой.
- Да. Ну просто бродит и в сети, и в самиздате очень много обрывков пиратских книг. И я, собственно, решил, и издательство предложило собрать все вместе. А мне самому давно хотелось издать ее с фотографиями наших замечательных художников - Александра ШАФРАНОВА и Светланы ГОРЕЛИКОВОЙ. Слава богу, получилось. Хотя большинство фотографий черно-белые, но есть цветная вкладка - это больше чем ничего, потому что словами образ не до конца передашь. С издательством получилось хорошо.
- Вы упоминали, что у вас есть методический курс по эзотерике. Сегодня слово «эзотерика», на наш взгляд, себя дискредитировало. Раньше утверждалось, что это знание для избранных, это были какие-то древние мистерии, а сейчас это просто название для книжной полки в магазинах. Скажите, что такое эзотерика сегодня?
- Вы правильно сказали. Раньше изотерическим считалось внутренне знание, не всем доступное, и экзотерическим - всем доступное. Сегодня все знания доступны всем. Скажем так, почти все. Но они остались недоступными, потому что если читать не описания чудес, а просто серьезную литературу, то большинству людей трудно вникнуть в то, что там происходит, плюс здоровый скептицизм...
Я читал единственный в стране курс в Высшей школе экономики. Достаточно много людей интересуется по-настоящему. Тот курс прошел с большими параметрами успеха. Пока мне его не утверждают, но по просьбам студентов я веду кружок, где-то раз в две недели мы по субботам собираемся. Слушатели магистратуры - взрослые люди, они были и в Тибете, и в Южной Америке, и в других местах, проходили разные курсы, рассказывают и о процедурах, и о том, что они переживали; половину времени я говорю, половину - они, поэтому у нас взаимное обогащение.
- Многие поверхностно или не поверхностно знакомы с вашим творчеством, сравнивая вас с Кастанедой. Вы уже на все эти вопросы ответили. А вот что можете сказать про Кроули, Блаватскую, Рериха, Гурджиева? Эти авторы - они нужные или вредные? Стоит ли их издавать сегодня? Читать?
- Ну про Кроули ничего не скажу - не читал. Блаватская была издана еще в XIX веке, в 70-х годах, и только потом была переведена с английского на русский. Многие вещи, о которых она писала, сегодня сбылись и стали общим достоянием. Она писала о том, что мы - пятая раса, и нас сменит шестая раса. Что-то сбывается, что-то прочитать довольно трудно. Я многих людей встречал, которые начинали читать Блаватскую, но очень мало людей, которые полностью ее прочитали. У кого есть особый интерес - можно читать. Надо сразу предупредить: это очень трудное чтение - «Тайную доктрину» прочитать.
А Гурджиев сам сказал в конце своей жизни: я вас очень запутал. И я думаю, что важна первая часть учения. А вторая, - где он уже и постарел, и, возможно, делал бизнес на своем учении, на своей школе, - к ней надо отнестись критически.
С Рерихом вообще странная история. Не ручаюсь за достоверность, но есть же книжки, рассказывающие о том, что его экспедиция была организована в первые годы советской власти на средства ЧК, и одной из целей экспедиции было распространение марксистского учения среди «трудящихся Индии». Но Рерих, очевидно, кроме этих целей имел свои цели, которые он и реализовал.
Есть целое «Белое братство», которое на этих учениях основано.
Но и Гурджиев тоже ушел из Крыма во время Гражданской войны с геологической партией, организованной на средства советской власти, вместе с обозами и с многими своими подвижниками.
Не скажу, что цель оправдывает средства, но мы сегодня судим по результатам. Я считаю, что, да, светлое учение - Рерихов.
- Многие люди прикрывают свои зависимости тем, что занимаются духовными практиками. Как думаете, для этого теоретически вообще нужны какие-то внешние стимуляторы?
- Вы правильно сказали. Большинство людей, занимающихся духовными, эзотерическими практиками, - к сожалению, это беглецы от реальных проблем. Либо не умеющие их решать, либо считающие, что это слишком трудно, мол, - поскольку я занимаюсь духовной практикой, значит мне их решать не нужно. Вплоть до того, что они не заводят семью, не заводят детей... Есть среди них настоящие подвижники, но единицы. А большинство - ну не знаю, недостаток взросления, на какой-то период укрылись от реальных проблем. Но это не только об эзотерике, это можно сказать о многих учениях и религиях. Такая ситуация в мире усилилась по сравнению с ХХ веком - больше людей бегут от реальных проблем в эзотерику.
- Есть ли такой вопрос, который вам никто не задает, но вам бы хотелось на него ответить?
- В Москве есть магазин «Белые облака», там проходят мои встречи с читателями. Мне задают вопрос, только я ответить на него пока не могу: как мог сформироваться такой человек, как Шаман? А он только и мог сформироваться в нашей реальности ХХ века, а может быть даже и XXI, потому что все так бурно переворачивалось несколько раз в России. Поэтому в том, что я пишу, Магадан очень помогает. Книжка, которую я пишу, будет примерно называться «Биография Шамана». Для меня вопрос не в изложении биографии, а как психолога - в том, какие события, какие размышления и какие препятствия могут такого человека сформировать. Это один вопрос.
Второй вопрос: эти все книжки написаны, собственно, как внешние описания всего того, что делает Шаман и окружающие его люди. И естественный вопрос возникает, и у всех, и у меня: как описать его внутренний мир, который поневоле пересекается с его представлениями о внешнем мире, о духах, обо всем. Конечно, хотелось бы, если успею, об этом написать.
Еще есть конкретный вопрос: как он производит свои лечебные процедуры или процедуры поиска пропавшего человека - но я не знаю пока, размышляю об этом, потому что тут надо очень осторожно подходить, чтобы вред не принести, чтобы количество клиентов психиатрических клиник не увеличивать своими текстами. Ну вот так.
- Вы упомянули, что книгу пишете только здесь. Это забавно, с учетом того что в Магаданской области большой отток населения - никто не видит здесь никаких перспектив, интересов, ничего, а вы приезжаете сюда и создаете здесь нечто великое. Не могли бы поделиться секретом, что здесь такого, что помогает находить энергию и продолжать работу?
- Я смеюсь, что уже восьмой год как профессор Высшей школы экономики, а прописан в Магадане, и как только есть свободное время, я в Магадан приезжаю - гастарбайтер умственного труда. Здесь такая энергетика, что про Шамана можно писать только здесь. Единственное, что спасает, - если я за лето заряжаюсь, то могу до ноября писать про Шамана еще и в Москве. Но надо лететь хотя бы в январе уже в Магадан. Это другой мир, другая энергетика. Я только так могу это объяснить: в Магадане есть то, чего нет в других местах. Немногие это чувствуют.
Фото Павла ЖДАНОВА
Дмитрий АНДРЕЕВ, Арсений ГАРИПОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год.
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