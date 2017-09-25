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Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства
Исправительно-трудовой лагерь «Бутугычаг» существовал с 1937 по 1956 год, здесь действовали смертельные рудники, на которых добывались уран и олово. Заключенные работали на обогатительной фабрике урановой руды вручную без каких-либо защитных средств. Количество жертв - огромно.
Это место называют Долиной смерти, а его история до сих пор таит немало страшных легенд. И сегодня, по прошествии полувека, «Бутугычаг» привлекает внимание исследователей.
О задачах экспедиции - в интервью с Романом Романовым.
- Роман Владимирович, расскажите немного о Музее истории ГУЛАГа. Знаю, несколько лет назад он переехал из центра Москвы, это связано с какими-то проблемами?
- Музей истории ГУЛАГа основан в 2001 году бывшим узником сталинских лагерей, известным историком, публицистом и общественным деятелем Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко. В 2015 году Музей действительно переехал в новое здание, расположенное в центральном округе столицы, но в чуть более спокойном его районе. И связан этот переезд с острой нехваткой выставочных и административных площадей в старом помещении: слишком мало было для наших умножающихся фондов выставочного пространства. Сейчас же есть все возможности превратить Музей истории ГУЛАГа в современный культурный центр. Все-таки имеем отдельно стоящий пятиэтажный дом с прилегающей территорией. В несколько раз увеличился и штат музея.
- Вы первый раз на Колыме? Или бывали здесь раньше? Цель приезда?
- На Колыму прилетел в третий раз. В 2014 году мы с коллегами впервые отправились в научно-исследовательскую экспедицию - на место расположения бывшего лагеря «Днепровский». Цель этой и других экспедиций - описать все сохранившиеся лагеря и всеми существующими сегодня техническими средствами зафиксировать лагерные объекты. В июне в вашем городе проходило заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в которую и я вхожу.
- Задача нынешней командировки?
- Изучение территории бывшего лагеря «Бутугычаг», где со второй половины 30-х годов силами заключенных добывали оловянную, а затем урановую руду для создания советского ядерного оружия. Планируем снять об этом фильм.
- Для чего создается такая видео- или кинолента?
- Лагерные объекты исчезают и разрушаются. Видеофиксация - самый простой способ сохранить наследие, которое вот-вот потеряем. Это наша история, как бы к ней ни относились и какой бы она ни была… У нас несколько видов съемки. Стараемся запечатлеть не только постройки изнутри и снаружи, но и всю местность с высоты птичьего полета, чтобы у зрителя сложилось максимально полное представление о том, что представляли собой исправительно-трудовые лагеря, в каких условиях люди существовали, в каком состоянии находится «архипелаг ГУЛАГ» сегодня. Современные съемки дополняем кадрами кинохроники. Судя по отснятому материалу, у нас получится не только фильм, но специальное видео для музейной экспозиции, отдельных выставок.
- Был ли некий сценарий, идея картины?
- Четкого сценария не было, но было понимание, как и что снимать, для дальнейшего производства документальных фильмов как о лагерях в целом, так и о «Бутугычаге» в частности. До экспедиции к нам обратились создатели документального фильма «Женщины ГУЛАГа», одна из героинь которого отбывала свой срок в «Бутугычаге». Некоторые наши съемки войдут и в этот фильм.
- Ранее вы сняли фильм о «Днепровском» и «Северном» на Чукотке. Не планируете расширить их зрительскую аудиторию?
- Это не фильмы - скорее эмоциональные видеозарисовки из экспедиций. Они дают некоторое визуальное представление о лагерях, но не рассказывают о них. Производство документальных фильмов - совсем другой процесс, к которому мы только-только подходим. А над увеличением аудитории, безусловно, работаем. Размещаем ссылки на ролики на разных ресурсах.
- Кто помог в осуществлении нынешней экспедиции?
- Конечно же, за то, что экспедиция состоялась, мы очень благодарны правительству Магаданской области и лично губернатору Владимиру ПЕЧЕНОМУ. Помогал снимать множество вопросов постоянный контакт с руководителем управления внутренней политики Максимом БРОДКИНЫМ и начальником пожарно-спасательного центра Евгением КРИВОБЕРЦЕМ. В Магадане вообще нашлось немало замечательных людей, частных компаний, которые стали нашими надежными партнерами. Среди них авиационная компания «ПАНХ», магаданское издательство «Охотник». Кстати, рассчитываю на серьезное сотрудничество с этими ребятами. Благодаря руководителю издательства Павлу ЖДАНОВУ, который принимал непосредственное участие в экспедиции, нам удалось отснять все главные объекты лагеря и получить всю необходимую информацию. Отдельное спасибо Инне ГРИБАНОВОЙ. Она тоже стала активным участником нашего проекта.
- Сколько человек было в поездке? Как вы подбирали людей? Знаю, у вас команда настоящих профессионалов…
- В экспедиции участвовали 10 человек. Из Москвы со мной приехали Евгений САМАРИН (фотограф), Антон АНДРОСОВ (видеооператор), Василий ГЕРАСИМОВ (мастер панорамной съемки), Александр СОЛОМИН и Виталий ОСИПОВ (высотная съемка с мультикоптера). Здесь к нам присоединились сусуманцы Михаил ШИБИСТЫЙ и Владимир СЕРГЕЕВ, магаданцы Павел Жданов и Владимир КУЛЕШОВ.
С московской группой работаю давно. Высотные съемки для нас всегда осуществляют профессионалы своего дела Александр и Виталий: они снимают во всех экспедициях. И я знаю, для них такая работа - не просто съемки или очередной коммерческий заказ. Видят в этом большой смысл, а потому, планируя свою работу на год-два-три вперед, непременно освобождают время для экспедиций. Порою отказываются даже от очень прибыльных проектов.
Видеосъемку с земли неизменно осуществляет Антон. Работает 24 часа в сутки, выкладываясь на 100%. Талантлива фотосъемка Евгения - как раз то, чего нам очень не хватало. Панорамную съемку проводил Василий. Он впервые отправился с нами в экспедицию. А Михаил и Владимир уже сопровождали нас в 2014 году. Михаил - мой коллега, создал в Сусумане «народный музей ГУЛАГа», так что вместе собирали артефакты для своих экспозиций. Оба Владимира отвечали за хозяйственное и транспортное обеспечение. Благодаря Павлу Жданову удалось максимально эффективно спланировать и пройти все возможные для этого срока маршруты, отснять объекты с воздуха и земли.
- Вы вывезли довольно большое количество артефактов. Когда их смогут увидеть посетители в экспозициях музея?
- В 2018 году у нас откроется постоянная экспозиция, над созданием которой интенсивно работаем уже два года. Хотим посвятить ее не только истории репрессивной системы, прежде всего - судьбам людей, переживших репрессии. Важными экспонатами станут артефакты, собранные в экспедициях. Это и самодельные лопаты, кувалды, ломы, ложки, тарелки и другие предметы быта и труда заключенных.
- Каждый подобный проект требует серьезной финансовой поддержки: перелеты, проживание, съемки, монтаж фильма обходятся недешево. Как удается решать такие вопросы?
- Правительство Москвы и лично мэр нашего города Сергей СОБЯНИН поддерживают музей и музейные проекты. Привлекаем средства в Фонд памяти, созданный для реализации подобных проектов. Согласен, на каждую экспедицию, организацию музейной работы нужны очень серьезные средства, но это вклад в наше будущее. Благодарен за понимание на разных уровнях, что, не сохранив исчезающие свидетельства произошедшей с нами трагедии, мы обрекаем себя на мучительные блуждания в темноте беспамятства.
- Будут ли новые проекты на Колыме?
- Несомненно. Впереди много работы. Благодаря отзывчивости наших магаданских коллег, отклику, который находим в ваших сердцах, постараемся исследовать как можно больше сохранившихся объектов Дальстроя.
- Ваши впечатления о крае, людях?
- Колыма уже не отпускает, влюбился в нее. Красота суровой и прекрасной природы гармонично живет с серьезными и одновременно отзывчивыми людьми. Бесконечно дороги мне слова Надежды ПАПП (исполнительного директора магаданского землячества «Северное притяжение»), которая назвала меня колымчанином. Для меня это гордость и ответственность.
Фото Павла Жданова.
Павел ГОНЧАРОВ.
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