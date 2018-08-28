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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 01 Сентября, 08:12 |
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Фотовернисаж Павла Жданова: Край белого безмолвия
Но есть в этой земле что-то такое, что притягивает оказавшихся здесь людей и ни в какую не отпускает. Многие из тех, кто приехал сюда на время - за романтикой ли или за длинным рублем, - прикипев душой к этому месту, оставались.
Впрочем, люди здесь тоже особенные. Слабаки не приживаются. Это касается и физического здоровья, и силы духа. И Колыма платит за преданность сторицей. Погружение в красоту и магию арктической природы обладает мощным терапевтическим эффектом - по крайней мере, душу излечивает точно. Не случайно еще Варлам ШАЛАМОВ в своем колымском цикле стихов и рассказов представлял ее живой - наделенной мощной силой физического и духовного самосохранения и сопротивления небытию.
Фотограф Павел Жданов.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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