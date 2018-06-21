|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:10 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
26.06 |Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
26.06 |Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
26.06 |В Приморье в уникальном месте начали копать
26.06 |Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
25.06 |Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
13 Февраля 2014, 20:31 | Вкус жизни
В Магадане начинается строительство центра этнической культуры
Этнопарк расположится в районе устья реки Дукча и займет порядка семи гектаров, об этом официально заявили власти Магадана. Здесь разместятся избы, чумы, яранги, экспозиции одежды народов Севера, многофункциональная сцена и многое другое.
Разработчики проекта - магаданские художники - не скрывают, что опирались на опыт других городов, где есть подобные центры. Однако утверждают, что магаданский этнопарк будет более интересным. Он станет не только еще одним местом отдыха для горожан, но и привлечет туристов, желающих познакомиться с культурой народов Севера. Первая очередь этнопарка откроется уже летом.
Теги: этнопарк народы Севера
Loading...
Новости раздела
- Ваше золото еще в песке
- У мольберта - Наталья Гончарова
- В Магадане вышел в свет трехтомник выдающегося дальневосточного прозаика
- Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства
- "Дыхание моря" и "Воздух" Магадана: познавательно и весело
- "Люди оленного края" доберутся до Москвы
- Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни
- Магадан нанесли на 3D-карту
- У колымского храма Мельпомены юбилей
- Благотворительный аукцион для "бабочки" состоялся в Магадане
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram