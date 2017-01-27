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Заповедник "Магаданский": Прикоснуться к первозданной жизни
Если взглянуть на карту Магаданской области, то без труда можно найти четыре удаленных друг от друга участка Государственного природного заповедника «Магаданский». На их территории нет населенных пунктов, транспортных путей; они резко отличаются друг от друга по рельефу, климатическим условиям, флоре и фауне. Но именно здесь, на нетронутой человеком земле, живет и выращивает свое потомство могучий исполин - сивуч - морской лев, гнездится белоплечий орлан, идет на нерест лосось, чувствует себя полноправным хозяином бурый медведь.
Горная страна
Горной страной смело можно назвать Ольский участок заповедника «Магаданский», который занимает западную часть п-ова Кони - гористого выступа охотоморского побережья на восточной окраине Тауйской губы. Площадь участка составляет 103 426 га.
Высокие, укрытые стланиковой шубой горы и скалистые гольцы в пятнах снежников, горные реки и озера, следы поселений древнего человека - все это полуостров Кони.
Вершины гор полуострова поднимаются на 1300-1500 м над уровнем моря, самая значительная из них - гора Скалистая высотой 1549 м. В высоких хребтах сохранились следы древнего оледенения. Геологическая достопримечательность участка - кристаллические сланцы, выходящие на побережье близ устья реки Антары. Завораживают взор скалистые гребни и ледниковые цирки. Хрустальные ручьи в горах образуют многочисленные водопады, а высокогорные озера отражают все многоцветье склонов. В ненастные дни над горами висят низкие облака, в долины заползает туман, растворяя силуэты сопок, окружающих реки. В быстрых горных реках полуострова с множеством перекатов и проток легко можно рассмотреть каменистое дно. Они так часто меняют свое русло, что не судоходны даже для маломерного флота. Самые крупные из них Хинджа и Бургаули. Реки полуострова Кони исключительно «горбушевые»: в них не заходят на нерест никакие другие лососи, кроме горбуши.
Морской климат и горный рельеф полуострова влияют на его растительность. Здесь отсутствует безраздельно господствующая на территории Магаданской области лиственница, громадные площади занимает кедровый стланик, а приморские склоны гор покрыты зарослями каменной березы. В долинах рек встречаются удивительные рощи душистого тополя и чозении. Весной склоны полуострова очаровывают разнообразием цветущих рододендронов, багульника и кассиопеи. Летом в лесах зреют северные ягоды и подрастают грибы.
На побережье полуострова с живописными бухтами и скалистыми мысами всегда кипит жизнь: пасутся снежные бараны, охотятся лиса и горностай, гнездится краснокнижный белоплечий орлан. Большая горделивая птица, ставшая символом заповедника «Магаданский». Ведь именно здесь изучают его уже более 25 лет.
Однако истинный хозяин полуострова - бурый медведь. Полуостров можно считать его родильным домом. После зимней спячки медведицы выводят из берлоги на первую прогулку сразу по три медвежонка. Настоящий пир для косолапых начинается летом, во время нереста горбуши.
Ход рыбы - большой праздник и для настоящих тюленей: ларги, акибы и лахтака, которых в это время можно увидеть в прибрежных водах полуострова, у мыса Алевина, в устьях небольших рек и ручьев и у мыса Плоского, до 300-400 особей образуют залежки на выступающих во время отлива камнях в период хода горбуши. В прибрежных и литоральных водах полуострова встречаются до 70-80 морских, в том числе и промысловых, видов рыб. Многочисленны пятиугольный волосатый и колючий крабы, обыкновенный морской еж и мидии.
На скалах побережья без умолку галдят колонии морских птиц - моевки и тихоокеанские чайки. Рядом гнездятся беринговы бакланы, очковые чистики, ипатки и топорки. В июле-августе у берегов полуострова появляются крупные стаи кочующего тонкоклювого буревестника, чьи гнездовья расположены на далеких островах Южного полушария.
В это трудно поверить, но еще много веков назад на полуострове жили люди. В 1999 году археолог Александр Орехов обнаружил на побережье Кони 6 древних поселений, которые предварительно отнесены к атарганской стадии древнекорякской культуры (1500-500 лет назад).
Птицы и сивучи острова Матыкиля
Чтобы увидеть красоты острова Матыкиля, необходимо отправиться на Ямский морской участок заповедника «Магаданский», который расположен у входа в крупнейший залив Охотского моря - залив Шелихова. Участок заповедника включает узкую полоску побережья п-ова Пьягина и Ямский архипелаг.
Ямский архипелаг - это группа из 5 островов (два крупных - Матыкиль и Атыкан - и три более мелких - Баран, Хатемалью и Коконце). Общая площадь островов - 8,4 км2.
Путь к островам не из легких. Дело в том, что акватория вблизи островов отличается сложным рельефом дна, большими перепадами глубин, очень сложным режимом течений, аномально низкой температурой воды. Даже во время штиля здесь обычна беспорядочная волновая толчея. Очень характерны ветра, сопровождаемые туманами и штормами, особенно осенью. Поэтому попасть на остров Матыкиль - наиболее изученный остров архипелага - настоящая проблема. Берега буквально окаймлены неприступными скалами. Они поднимаются из холодной морской воды почти вертикально, представляя собой причудливое нагромождение различных форм выветривания в виде живописных каменных столбов, стен и гребней, перемежающихся осыпями и узкими ущельями.
Куда ни глянь, до самого горизонта и на воде, и на суше птицы: они роятся над островом, плавают в воде, гнездятся на вертикальных утесах, закрывая собой поросшие редкой растительностью скалы. С непривычки закладывает уши от их непрерывного гомона. Это настоящий птичий рай, ведь здесь самая крупная колония птиц в Охотском море. Ее численность достигает 4,7 млн. Из птиц, занесенных в Красную книгу России, на острове Матыкиле гнездятся сапсан и, не ежегодно, белоплечий орлан.
На восточной оконечности острова Матыкиля расположено самое северное в Охотском море репродуктивное лежбище сивучей, а также несколько холостяковых лежбищ.
Сивуч - единственный на сегодняшний день вид млекопитающих Магаданской области, занесенный в международную и российскую Красные книги, а остров Матыкиль - единственное место на территории заповедника и Магаданской области, где размножаются эти животные.
Эти исполины неуклюжие на суше и грациозные в воде, где проводят большую часть своей жизни и добывают пищу - рыбу и головоногих моллюсков.
Самцы могут достигать 3,9 м в длину и весить более тонны. Самки сивуча более изящны и примерно в 2-3 раза меньше самцов. Новорожденные щенки при длине тела 100-120 см весят 17-20 кг. Первые 10-15 дней жизни детеныши проводят на берегу, затем постепенно начинают осваивать море и через 25-30 дней свободно плавают. Детеныш остается с матерью больше года, при этом кормится ее молоком наряду с обычной пищей.
Совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской академии наук заповедник «Магаданский» много лет ведет мониторинг самого северного в России репродуктивного лежбища сивучей на Ямских островах. В 2013 году на средства гранта (Всемирного фонда дикой природы) на лежбище сивучей на острове Матыкиле были установлены автоматические фотокамеры, с помощью которых ведется круглогодичный учет численности сивучей на лежбище и регистрация меченных животных.
Заповедные Ямские острова под названием «Ямский архипелаг» в 2004 г. включены в Международную базу ключевых орнитологических территорий (WBDB).
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Ольга Чудаева, заместитель директора по экологическому просвещению заповедника «Магаданский».
Фото: Е. Васягина, А. ГнездилоВ, В. Похилюк, В. СЕмин, И. Чуев.
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