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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:55 |
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Россияне торопятся на Колыму
Самым зрелищным мероприятием фестиваля станут соревнования старателей, пишет журнал "Дальневосточный капитал". Для этого будет специально разбит палаточный лагерь и воссоздана атмосфера самых ранних лет колымской золотой лихорадки. Участникам состязаний дадут возможность промыть два кубометра искусственно обогащенного речного песка. Промывка будет вестись дедовским способом при помощи деревянного лотка, точно такого же, каким орудовали старатели 20-30-х гг. Призовой фонд состязаний составляет 1 млн рублей.
По соседству с палаточным будет расположен этногородок, где можно будет познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера.
Губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ уверен, что проведение «Золотого фестиваля» будет способствовать интересу к Магаданской области и притоку туристов из других регионов страны. «Это прекрасная возможность оживить въездной поток, и местный туристический бизнес обязательно ей воспользуется», - отметил он.
Действительно, в рамках фестиваля туристические компании Колымы предлагают гостям сплавиться по горным рекам, принять участие в конных и пеших переходах по Колымской тайге, совершить морские вояжи по живописному побережью Охотского моря, побывать в заброшенных лагерях и т. д.
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