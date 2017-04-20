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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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"Люди оленного края" доберутся до Москвы
Может показаться странным слово «оленный» в сочетании «оленный край». Почему не олений? - спросите вы. Но дело в том, что эвены в прошлом звались «ламутами» от «ламу» («море») или «орочами», «орочелами» - от «ороч», то есть «олень», отсюда «оленный» является синонимом к слову «эвен». Эта выставка могла бы называться «Люди эвенского края». Но согласитесь, в текущем названии присутствует какая-то поэзия, а она на этой красивой земле бытует с народом, живущим с оленями. Олени - часть их жизни, сама жизнь. Словом, иначе выставку и назвать было нельзя.
Андрей Осипов родился в Магадане. 13 лет работает дизайнером, арт-директором издательства «Охотник». Оформил около сотни проектов, ряд из них отмечен наградами книжных ярмарок.
Больше десяти лет занимается фотографией. За его плечами выставки на Мальте, Аляске (США), в Канаде, Кембридже (Англия), Орегоне (США), России. За последние годы совершил ряд экспедиций в северные районы Магаданской области. Основной темой этих поездок является жизнь коренных малочисленных народов Севера.
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