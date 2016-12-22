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У колымского храма Мельпомены юбилей
Творческий коллектив колымского храма Мельпомены поздравил губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ.
– Спасибо вам за то, что не даете зачерстветь нашим сердцам и исцеляете души, обращая к истинным ценностям бытия. Наши признания и бурные аплодисменты вам за талант, труд, вдохновение, искрометное творчество! Желаю всем артистам новых творческих успехов и благодарных зрителей, а театру – новых высот и процветания! – сказал губернатор.
75-й театральный сезон драматический театр открыл 4-го ноября премьерой постановки пьесы Николая ОСТРОВСКОГО «Правда хорошо, а счастье лучше». Режиссер Дмитрий ПАВЛОВ попытался творчески переосмыслить классическую пьесу и придать ей некоторые черты современности. Так, садовник главной героини говорит по-молдавски, в пьесе русского классика неожиданно звучат эстрадные песни Стаса Михайлова, а герои спектакля в разных актах появляются на сцене то в нарядах XIX века, то в современных костюмах, то в масках животных, подчеркивающих характер каждого персонажа.
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