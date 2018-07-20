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"Золотая маска" впервые отправляется в Магадан
Именно она удостоилась высокой театральной награды в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Так, например, отмечались заслуги балерины Майи ПЛИСЕЦКОЙ и актера театра и кино Армена ДЖИГАРХАНЯНА.
Полвека отдала Ольга Седлецкая его величеству театру и колымской столице, приехав в Магадан осенью 1964 года. Под бурю оваций она по-прежнему выходит на театральные подмостки в спектаклях «Все начинается с любви» и «Бесприданница. Послесловие». А северяне старшего поколения помнят ее искрометную Хануму и Нинон в «Фиалке Монмартра», капризную Мариэтту в «Баядере», донскую казачку Марфу в «Бабьем бунте», Пенелопу, Мирабеллу в «Цыганском бароне», Анжелику и тетю Дину в «Севастопольском вальсе».
Церемония награждения лауреатов состоится 18 апреля 2015 года на сцене музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
«Колыма-Информ».
Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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