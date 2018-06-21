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Озеро Джека Лондона: туристическая мекка Колымы
Сюда, как и на Бутугычаг - бывший крупный промышленный центр Дальстроя, крупный лагерный пункт, - каждое лето стремится множество российских и зарубежных туристов.
Озеро Джека Лондона - необычное место даже для Колымы. Это целая территория с разнообразным и необыкновенно красивым ландшафтом. Огромная долина ледникового периода, простирающаяся на десятки километров, включающая в себя сотни озер (один из районов так и называется - «Стоозерка»), водопады, наледи, ледники, горную цепь с высочайшими для этого края вершинами, альпийскими лугами, песчаными пляжами, отличной рыбалкой и охотой на горных баранов, оленей, боровую и озерную птицу… Озера и ручьи имеют поэтические названия: Танцующих Хайрюсов, Умерших Ледников, Фигурное, Мечта, Пурга, Студеный, Неведомый, Невидимка… - одно это притягивает путешественников в край.
Свое название озеро получило в 1932 году, когда здесь работала геологическая партия Петра СКОРНЯКОВА. Именно геологами этой партии было названо озеро. У изыскателей Джек ЛОНДОН со своими северными рассказами был, пожалуй, одним из самых популярных авторов. Помимо Джека (так местные жители называют озеро) словами, взятыми из произведений американских писателей, названо множество рек, ручьев и месторождений по всей территории Магаданской области: Апач, Креол, Метис, Ковбой…
Не только романтикой и, естественно, духом первопроходцев была пронизана эпоха освоения Колымы, поиска полезных ископаемых. Этот период стал и эпохой драматической истории Дальстроя. Когда тысячи и тысячи заключенных, в основном уголовников, а не политических, как принято считать, были отправлены на Колыму для освоения богатейших золотых месторождений. Тысячи невольников сложили здесь головы. Многие пытались бежать отсюда. Но попытки совершить побег часто заканчивались трагедиями.
Один из таких случаев не миновал и озеро Джека Лондона. Так, в книге «Неоконченный маршрут» геолог Виктор ВОЛОДИН пишет: «…я слышал о жутком происшествии, случившемся на стоянке одной из полевых партий гидрометеорологического управления, изучавшей озеро Джека Лондона. Ночью на стоянку партии проникли беглецы, вооруженные топорами. Они напали на спящих работников партии и топорами нанесли многим из них серьезные ранения и увечья. Как мне помнится, пострадало 13 человек. Некоторые из них умерли, когда всех их везли на кунгасе через Большие колымские пороги к оротуканскому мосту, чтобы скорее доставить в ближайшую больницу».
А вот как он же описывает увиденное им озеро Джека Лондона: «…всю дорогу по берегу справа перед нами за широкой ледяной гладью озера был виден широкий и длинный залив, отходящий к северу и названный почему-то Студеным, и был открыт красивый вид на горную цепь Анначаг с одними из самых высоких в восточной и средней частях Магаданской области вершинами... Всю дорогу по берегу озера в жидких сумерках белой ночи я не уставал любоваться типичными для Альп видами: вершинами с острыми пиками, укрепленными высокими вертикальными скалистыми зубцами или зубцами-скалами, глубокими расселинами, водоразделами и их отрогами.
Этими высокими горами я любовался каждый день… Помню, что я как-то выразил свой восторг по поводу красоты этого жуткого вида с еще не растаявшими снежниками, венчающими и украшающими вершины, и пожелал, чтобы на озере когда-нибудь построили дом отдыха».
К сожалению, дома отдыха на берегах Джека так и не появилось, да и дорога, ведущая к озеру, требует от путешественника довольно много душевных и физических сил. Вероятно, все это к лучшему: все здесь сохраняется в первозданном виде… Из постоянных обитателей в этом районе только пара гостеприимных работников гидрологического поста, расположенного на острове Вера, да смотрители неплохой и очень удобной туристической базы на озере Танцующих Хайрюсов, находящейся в паре километров от озера Джека Лондона. Как ни странно, в Интернете большинство снимков, названных «озеро Джека Лондона», сделано именно на озере Танцующих Хайрюсов.
Озеро Джека Лондона - одно из тех мест на Северо-Востоке, куда, раз побывав, вы будете стремиться вернуться всегда.
Фотографии автора.
Павел ЖДАНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2016 год.
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