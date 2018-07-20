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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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22 Сентября 2014, 23:05 | Вкус жизни
Накануне 75-летия Магадана издательство "Охотник" выпустило необычную книгу-путешествие по столице Колымы
Губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ поблагодарил редактора Павла ЖДАНОВА: "Здорово получать в юбилей подарки, которые помогают постичь вселенскую суть города. Спасибо за "Живописный Магадан".
Новое литературно-художественное издание - своеобразный мозаичный портрет города на охотоморском берегу. В нем представлены работы 24 колымских художников нескольких поколений. Девять десятков акварелей, гравюр, офортов, пастельных творений и живописных полотен, собранных в книге, передают атмосферу Магадана разных эпох. Многие из них прежде не публиковались и даже не были известны широкой публике, поскольку хранились в частных коллекциях, были достоянием фондов музея. Книга вышла тиражом в 1500 экземпляров на двух языках - русском и английском, - что позволит познать характер Магадана, его неповторимость и суть также иностранным гостям.
Теги: издательство ибилей книга
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