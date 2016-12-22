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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Благотворительный аукцион для "бабочки" состоялся в Магадане
Аукцион для «бабочки»
Авторы снимков - работники компании, профессии которых с фотоискусством никак не связаны, но это не мешает им видеть прекрасное. И запечатлевать его. Символично, что началась фотовыставка в пятый день месяца и недели ровно в пять часов вечера. И прошла, по оценкам гостей, на отлично. Ее приурочили ко Дню металлурга, но красной нитью стала другая тема - беда конкретной магаданской семьи. А вернее, маленькой девочки и ее мамы.
Шестилетняя Елизавета такая в Магаданской области одна. У нее очень редкое и на данный момент неизлечимое заболевание - буллезный эпидермолиз. В народе таких детей называют «бабочками» из-за невероятной хрупкости кожи. Ее маме Нине бороться с недугом дочери непросто: в месяц на препараты и перевязки уходит от 50 до 200 тысяч рублей, и на пенсию по инвалидности им не выжить. В России помощь таким, как эта семья, оказывают только один благотворительный фонд - «Б.Е.Л.А. Дети-бабочки» - и энтузиасты с добрыми и отзывчивыми сердцами. Поэтому так важно, когда адрес беды узнают простые люди, такие как те, что пришли на благотворительный аукцион, чтобы, купив фотоработу, подарить частичку участия маленькому, но невероятно взрослому и сильному человечку.
В корпоративном конкурсе участвовало 250 работ представителей 40 разных специальностей: геолог, бухгалтер, минералог, айтишник, диспетчер, механик, кладовщик - всех этих разных людей объединила не только любовь к фотоснимкам, но и желание помочь. Всего три номинации - «Природа», «Мастерство», «Люди». И два этапа - народное голосование на сайте компании и оценка компетентного жюри.
Леонид ПОХОДЕНКО. Утро (гран-при).
- Интересная идея - собрать все эти фото в три номинации, - считает управляющий директор Омолонской золоторудной компании Владимир БЛОШКИН. - Я рад тому, что этот проект вышел за рамки корпоративного. Интересные работы, достойные широкого зрителя. Компания «Полиметалл» присутствует в разных регионах страны, республиках Армения и Казахстан. Но ни один из этих регионов не может сравниться по красоте с Магаданской областью. А какие замечательные у нас люди! Порой работа представителей некоторых профессий, ее красота не видны. А этот конкурс позволил приоткрыть завесу тайны, как сейчас открывают этот символический белый занавес.
Под шелковым покрывалом
...Девушки-мимы поднимают белые шелковые полотна, под которыми своего часа ждут работы участников и победителей. Не все - некоторые, отобранные экспертами. Здесь и хмурый рассвет, и любопытный бурундук, и игривый ручей, и какой-то совершенно космический ландшафт. Спектр тем и особый угол зрения авторов поражают.
В номинации «Природа» первое место заняла фоторабота «Ледяные фантазии». Ее автор - Александр СТУПИН, геолог ГОК «Кубака».
- Люблю фотографировать природу, - делится Александр. - Это, кстати, помогает и в моей работе. Поделюсь наблюдением: если голова занята чем-то, удачных снимков не жди. Наиболее сильные эмоции испытываю, когда получается редкий кадр. Или когда его упускаю. А ведь мгновение неповторимо. Я горжусь тем, что моя работа украшает обложку первого фотоальбома компании.
И действительно, событием не корпоративного, а по меньшей мере городского масштаба стал выход в свет фотоальбома, куда вошли фотографии конкурсантов, - «Одиннадцатая широта». Смысл названия символичен. Это географическая координата и фотографический термин, часто используемый в значении, что можно видеть больше и дальше. С помощью этого уникального альбома можно прогуляться по местам, где никогда не был. Он - о России и о том, как много в ней скрыто красоты и величия.
Руководитель издательства «Охотник» Павел ЖДАНОВ выразил надежду, что фотоальбом станет стартовым для городского или даже регионального проекта, подобного тем, что делают наши соседи-дальневосточники для фотографов-любителей.
Его «Утро», ее «Папка»
В номинации «Природа» гран-при присудили автору работы «Утро» Леониду ПОХОДЕНКО, кладовщику ГОК «Кварцевый». Фотохудожник-любитель начинал со съемок в окрестностях города. Любит фотографировать диких животных и пейзажи. Считает самым важным вовремя пойманный кадр, ради которого могут быть потрачены месяцы подготовки.
- Бывает, возвращаешься на одно место несколько раз при разных погоде и времени года, - объясняет Леонид. - Например, чтобы сделать этот, ждал около часа после восхода солнца, и все получилось!
Елена Ванюшина: Считаю аукцион прекрасной идеей.
К слову, забегая вперед, именно эта фотография взяла рекорд по стоимости: 25 тысяч рублей за нее, не задумываясь, предложила Елена ВАНЮШИНА, архивариус ОЗРК. Признается, дала бы и больше, если бы торги за лот продолжились.
- Эта работа понравилась во время аукциона, я ее сразу приметила и решила: непременно куплю! Тем более все вырученные средства пойдут на благое дело - облегчение страданий маленькой Лизы. Таланты привлекают людей, а люди помогают друг другу. Считаю аукцион прекрасной идеей.
«Папка» Светланы ДАДОНКИНОЙ признан лучшей фотографией в номинации «Люди». Эта талантливая девушка, без сомнения, по-особому воспринимает окружающий мир. Это видно по всем ее работам. Особенно потрясает загадочная «Дорога в Изумрудный город», за которую ожесточенно сражались несколько участников, но в итоге она досталась фотографу и книгоиздателю Павлу Жданову.
- Первый фотоаппарат я получила на двадцатилетие, - улыбается Светлана. - Помню самый первый снимок - отражение в лужах идущих прохожих и моего папки. Очень люблю снимать детей - то настоящее, необыкновенное и легкое, что нас окружает. Они не лукавят и выражают неподдельные эмоции.
И, смеясь, рассказывает историю снимка:
- Чей это папка в кадре? Не мой! Фото сделано в Эвенске во время этнофестиваля «Охота на мусор». Помню, было много работы. И Любовь МЕЛЬНИКОВА, руководитель отдела по связям с общественностью и соавтор снимка, показала на парочку - отца и дочь. Так и родился этот кадр.
Ладонь к ладони, сердце к сердцу
Первое место в номинации «Люди» завоевал «Пикник на обочине» Сергея Стахеева. Он - главный геолог проектов. Гран-при в этой же номинации также завоевала фоторабота Леонида Походенко - «Команда».
Участковый геолог месторождения Дукат Ирина ИЛЬКЕВИЧ, автор снимка «Хребет Кодар», получила приз зрительских симпатий в номинации «Природа», Станислав ГАЛАТА - первое место в «Мастерстве» за «Взрыв».
Если организаторы мероприятия поначалу и переживали, что гости проявят стеснительность на торгах, их опасения развеялись после объявления первого же лота. Аукцион был не просто оживленным, а местами даже ожесточенным. И как приятно, что по его завершении каждый желающий за любую цену смог приобрести фото участников и победителей. Буквально за 10 минут стены практически опустели, а счастливые гости уносили по нескольку снимков. Теперь фотографии сотрудников «Полиметалла» украсят дома магаданцев и будут напоминать, что жизнь состоит из добрых дел и отзывчивых сердец. Именно так и решили закончить мероприятие: на счет «три» знакомые и абсолютно посторонние люди повернулись друг к другу и дали пять. В этом краткосрочном соединении ладоней больше символики: вместе мы способны одолеть любую беду.
Татьяна ХРИПУН.
Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2016 год.
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