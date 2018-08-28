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Четверг| 06 Сентября, 05:06 |
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Природному парку "Ленские столбы" повысили статус
Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства России, говорится на сайте sakha.gov.ru.
Национальный парк «Ленские столбы» находится на территориях Алданского и Олекминского районов и Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия). Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России, он создается в целях сохранения природных комплексов и объектов в долинах рек Лены и Буотамы (правый приток реки Лены), уникальных геологических объектов общероссийского и мирового значения - Ленских и Буотамских столбов (геологические образования кембрийского периода, сформировавшиеся в ходе карстовых процессов в условиях вечной мерзлоты).
Благодаря новому статусу объем финансирования природного парка может повыситься в несколько раз, в частности - увеличится объем средств по охране, защите и воспроизводству лесного фонда Ленских столбов, вдвое вырастет число штатных единиц, а также будет усовершенствована инфраструктура.
Процесс повышения статуса природного парка «Ленские столбы» шел с конца 2011 года. 22 декабря вышло распоряжение Правительства России об утверждении концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения до 2020 года, куда вошли Ленские столбы.
Отметим, что природный парк «Ленские столбы» входит в десятку самых популярных у туристов природных достопримечательностей России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк ежегодно посещает 15 тысяч туристов в летний сезон.
Досье «Дальневосточного капитала»: Всемирное наследие ЮНЕСКО - природные или созданные человеком объекты, приоритетными задачами по отношению к которым являются их сохранение и популяризация в силу особой культурной, исторической или экологической значимости. На сегодняшний день на Дальнем Востоке статус всемирного наследия имеют четыре природных объекта: Центральный Сихотэ-Алинь, Вулканы Камчатки, Остров Врангеля и Ленские столбы.
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