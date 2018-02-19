|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Марта, 22:40 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Санкт-Петербурге открылась выставка "Снежные узоры Якутии"
На ней представлены авторские работы народных мастеров республики, мастеров-любителей и работы творческих объединений: национальное шитье и одежда, изделия из конского волоса и бисера. Выставку дополнил фольклорный концерт народных коллективов и артистов из Нюрбинского и Анабарского улусов, Якутска и Алдана.
Как сообщает сайт Sakha.gov.ru, мероприятия были организованы Фондом развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга» при поддержке Дома национальностей и Постоянного представительства Якутии. На мероприятии присутствовали более 70 человек: петербуржцы, якутяне, представители национальных диаспор и землячеств.
Гости мероприятия по достоинству оценили выступления народного ансамбля из Нюрбинского улуса «Талба талааннаахтар тyhyлгэлэрэ», композиции на хомусе Валерия ПЛАТОНОВА, исполнение Александрой ДОГУЕВОЙ отрывка из героического эпоса Олонхо «Кыыс Дьуурайа Бухатыыр», песни режиссера ТЮЗ города Алдана Александра ЯЦЕНТЮКА - ЯСЕНЯ и танцы образцового долганского ансамбля «Алмазы Анабара». Гвоздем программы несомненно стал обряд одевания невесты, зрители были в восторге от богатого и аутентичного наряда и аксессуаров. Вечер завершился якутским обрядовым танцем осуохаем, в котором приняли участи артисты и все зрители, - сообщает пресс-служба Постоянного Представительства РС(Я) при Президенте РФ.
- В Санкт-Петербурге открылась выставка "Снежные узоры Якутии"
- Якутский ипподром пошел на повышение
- Встретить зиму в Якутии
- Дальний Восток стал частью исторического парка "Россия - моя история"
- Якутское кино становится брендом
- Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии
- В Якутии готовятся к началу круизного сезона
- Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
- В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"
- В алмазной республике зафиксирован кинобум
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.