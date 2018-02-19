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20 Марта 2018, 09:30 | Вкус жизни

В Санкт-Петербурге открылась выставка "Снежные узоры Якутии"

В Доме национальностей Санкт-Петербурга открылась выставка декоративно-прикладного искусства "Снежные узоры Якутии".

На ней представлены авторские работы народных мастеров республики, мастеров-любителей и работы творческих объединений: национальное шитье и одежда, изделия из конского волоса и бисера. Выставку дополнил фольклорный концерт народных коллективов и артистов из Нюрбинского и Анабарского улусов, Якутска и Алдана.

Как сообщает сайт Sakha.gov.ru, мероприятия были организованы Фондом развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга» при поддержке Дома национальностей и Постоянного представительства Якутии. На мероприятии присутствовали более 70 человек: петербуржцы, якутяне, представители национальных диаспор и землячеств.

Гости мероприятия по достоинству оценили выступления народного ансамбля из Нюрбинского улуса «Талба талааннаахтар тyhyлгэлэрэ», композиции на хомусе Валерия ПЛАТОНОВА, исполнение Александрой ДОГУЕВОЙ отрывка из героического эпоса Олонхо «Кыыс Дьуурайа Бухатыыр», песни режиссера ТЮЗ города Алдана Александра ЯЦЕНТЮКА - ЯСЕНЯ и танцы образцового долганского ансамбля «Алмазы Анабара». Гвоздем программы несомненно стал обряд одевания невесты, зрители были в восторге от богатого и аутентичного наряда и аксессуаров. Вечер завершился якутским обрядовым танцем осуохаем, в котором приняли участи артисты и все зрители, - сообщает пресс-служба Постоянного Представительства РС(Я) при Президенте РФ.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

Теги: Снежные узоры Якутии 


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