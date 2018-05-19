|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 25 Июня, 07:24 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутский Ысыах: от Калининграда до Владивостока
Калининградская область 2 июня стала большим и теплым домом для всех якутян и многочисленных гостей, специально прибывших на праздник - прикоснуться к национальной культуре северного народа.
Сотни человек собрал уникальный проект - Ысыах в Европе. Он совсем молод, ведь первый европейский национальный праздник прошел в прошлом году в Сербии, а идейными его вдохновителями стали Лариса КУЛАКОВСКАЯ и Василина СОН-ГИ.
Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Сербия - далеко не полный список тех стран, представители которых собрались на Ысыах в местности Романово близ города Зеленоградск. Посетили праздник и представители местной власти, сообщает пресс-служба Постпредства Якутии при президенте РФ.
В этот же день Ысыах праздновали и во Владивостоке, где якутский новый год «прописался» уже несколько лет назад и традиционно собирает тысячи людей в осуахай.
Фото www.sakha.gov.ru
- Якутский Ысыах: от Калининграда до Владивостока
- Три тысячи мужчин вышли на танец
- В Санкт-Петербурге открылась выставка "Снежные узоры Якутии"
- Якутский ипподром пошел на повышение
- Встретить зиму в Якутии
- Дальний Восток стал частью исторического парка "Россия - моя история"
- Якутское кино становится брендом
- Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии
- В Якутии готовятся к началу круизного сезона
- Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.