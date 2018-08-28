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Суббота| 08 Сентября, 20:04 |
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Якутяне открывают "Окно в Европу"
Кинофестиваль «Окно в Европу» прошел в Выборге в 26-ой раз, сообщает ЯСИА.
Новый фильм Татьяны Эверстовой «Замыкание» показан в направлении игрового кино, а также в программах «Осенние премьеры» и «Выборгский счет». Он рассказывает о тяжелой судьбе десятиклассницы Тани, которая разрывается между любовью к матери и ненавистью к отчиму. Картина продолжает биографическую историю дебютной работы режиссера «Его дочь».
В 2016 году первая картина Татьяны Эверстовой выиграла на фестивале, а также получила специальный приз жюри «За чистоту и глубину авторского высказывания».
«Царь-птица» Эдуарда Новикова, получившая главный приз 40-го Московского международного кинофестиваля, представлена в программе «Выборгский счет».
«Долгое время бытовало ошибочное мнение, что кинематограф в России существует только в Москве и Петербурге. Выборгский фестиваль открывает окно не только в Европу, но и во двор. Через наше окно видно фильмы разных регионов страны», - так написали организаторы фестиваля о работах Бурятии, Татарстана и Якутии.
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