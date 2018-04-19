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Три тысячи мужчин вышли на танец
Национальный осуохай «СYР» является знаком единства и процветания республики. По обычаям предков Саха праздник также является выражением благодарности солнцу.
Танец по традиции исполнили только мужчины. Они взялись за руки и под дробь барабанов шли с востока на запад - по ходу солнца. Так они отдали дань традициям древних якутов, которые поклонялись светилу. Танец по кругу - еще и символ человеческой жизни, которую каждый должен пройти вместе со своими близкими и друзьями. Во время всего ритуала участники пели песни, которые призывают почитать старших и любить свою родину. В хороводе присутствует ведущий (осуохайдьыт), в чьи обязанности входит исполнение песен и регулирование темпа движения хоровода.
«Осухай празднуется испокон веков. Сейчас этот традиционный праздник возрождается. Народ сплачивается. В празднике может принять участие любой человек, не обязательно якут. В празднике участвует любой мужчина, который готов постоять за свою Родину - Россию», - говорит Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, артист Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), проводивший мероприятие.
По словам Иннокентия Васильева, ведущий всегда импровизирует: вначале он говорит о природе, потом задает темп танцу, а в конце желает всем собравшимся мира, добра и счастья.
Раньше в этом ритуальном танце принимали участие только якуты, но в этом году все жители города, которые пришли на площадь, могли встать в круг. В последние годы обряд осуохай стал в Якутии общей традицией.
Фото Олега НИКОЛАЕВА.
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