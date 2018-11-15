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В Якутске стартовали съемки первого художественного фильма о мас-рестлинге
Режиссер киноленты - Валентин МАКАРОВ («Кэрэл. Невидимая красота»).Об этом сообщила пресс-служба Продюсерского центра «Молодежные инициативы».
Сценарий фильма о герое-спорт- смене Дьулууре признали лучшим в рамках Второго Питчинга Якутских кинопроектов, и Продюсерский центр «Молодежные инициативы» выбрал его для реализации. Позднее в рамках конкурса авторского и экспериментального кино Министерства культуры России проект о мас-рестлинге также получил высокие оценки экспертов и вошел в число 15-ти лучших кинопроектов данной категории, получив федеральное финансирование.
Важно отметить, что проект «Дьулуур: Мас-рестлинг» - не только первый фильм в жанре спортивной драмы для якутского кино, но и является первым кинопроектом, производство которого поддержано федеральным министерством культуры.
Картина соберет ведущих артистов якутского театра и кино. В главных ролях: Владимир МИХАЛЕВ и Гаврил МЕНКЯРОВ. Также в проекте участвует известный российский актер театра и кино Владимир ЕПИФАНЦЕВ («Антикиллер», «Лютый», «Спарта», «8 лучших свиданий», «Несокрушимый»).
Производством фильма занимается Продюсерский центр «Молодежные инициативы» совместно с творческой группой «AyarAat» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), а также Международной федерации Мас-рестлинга.
В Якутск для работы над фильмом прилетели актер Владимир Епифанцев, генеральный продюсер Филипп АБРЮТИН и линейный продюсер Оксана ЛАХНО.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА.
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