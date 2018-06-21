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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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09 Апреля 2012, 21:25 | Вкус жизни
Париж рукоплескал якутам
В Париже прошли Дни Якутии. Пока официальная делегация Республики Саха (Якутии) во главе с председателем правительства Галиной ДАНЧИКОВОЙ работала в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, концертная программа «Северное сияние над Парижем» в постановке Андрея БОРИСОВА произвела настоящий фурор у французских зрителей.
Зал вместимостью 1,5 тысячи мест, был полностью заполнен сотрудниками ЮНЕСКО и представителями дипломатического корпуса. Публика стоя рукоплескала якутским артистам, представившим фееричное зрелище на основе сюжета Олонхо «Эллэй Боотур» с элементами якутской традиционной культуры, включая игру на хомусе и традиционные якутские танцы.
Яркой кульминацией представления под бессмертную музыку Мишеля ЛЕГРАНА стал своеобразный комплимент российско-французской дружбе и культурным связям – над сценой взметнулись зонтики, составившие цвета российского и французского триколора.
«Дальневосточный капитал».
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