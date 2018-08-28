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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Сентября, 15:54 |
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Якутское притяжение
Она оказалась для меня удивительной во многих смыслах: и в плане климатических особенностей, и с точки зрения природных красот, а главное, в смысле человеческого фактора.
Первой, с кем я познакомилась на этой земле, прилетев в конце июня на уже шестой по счету Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии-2013», оказалась встречавшая меня волонтер проекта - очень приятная и красивая девушка-сахаляр. Так называют детей от смешанных браков между якутами и русскими. Подобных семей здесь очень много. Как и представителей других национальностей. И все живут сплоченно и дружно. Об этом рассказывала и сопровождавшая меня до отеля новая знакомая, пока мы ехали по укутанному в покрывало белых ночей Якутску (словно в подтверждение ее слов, на ресепшн лучшего отеля города меня встретила темнокожая красавица-администратор), и соседи по теплоходу «Михаил Светлов», на котором мы путешествовали по Лене, и отвозивший в аэропорт разговорчивый таксист… Впрочем, я и сама убедилась в этом на главном национальном празднике года Ысыах Туймаады, олицетворяющем встречу лета и пробуждение природы и являющемся символом единения, согласия и дружбы народов.
Его посещение стало, пожалуй, самым сильным впечатлением от поездки. На огромной территории архитектурно-этнографического комплекса в Ус Хатыне, где на протяжении двух дней работали несколько десятков площадок, царила атмосфера счастья. Наблюдать за гостями праздника было настоящим удовольствием. (Только на торжественной церемонии открытия их число составило около 200 тысяч человек.) Такой концентрации улыбающихся и воодушевленных людей, поздравляющих друг друга с праздником, я не видела давно. Более того, сотни гостей - не участников! и вне зависимости от национальности! - пришли на него в национальных якутских костюмах, причем целыми семьями. «Да, мы не якуты по национальности, но являемся ими по принадлежности к этой великой земле, на которой живем уже более 35 лет, поэтому это и наш праздник тоже», - рассказала мне сидящая рядом на церемонии открытия украинка, одетая в национальное платье-халадай. Церемония же встречи солнца - кульминация Ысыаха, происходящая в звенящей тишине, время от времени разрывающейся возгласами «Уруй Айхал!», и сопровождающаяся синхронным подъемом к небу тысяч рук, и вовсе произвела неизгладимое впечатление. До сих пор мурашки по коже.
Но вернемся к людям, которые меня абсолютно покорили. С министром по предпринимательству и туризму Екатериной КОРМИЛИЦЫНОЙ мы встречались и ранее, я наблюдала за ее выступлениями на различных региональных мероприятиях, в Москве и не уставала поражаться, сколько внутренней силы в этой хрупкой женщине, как рьяно она отстаивает интересы не только Якутии - всего региона! - на различных совещаниях по туризму, порой в одиночку. Вот и во время форсайта она нашла время на участие в его мероприятиях, и это не было формальностью, она жила происходящим. Как и другие ее коллеги: первый вице-президент Республики Саха Дмитрий ГЛУШКО, заместитель министра по делам предпринимательства и развитию туризма Лена КУРБАНАЛИЕВА, первый заместитель министра по федеративным отношениям Михаил КУЛИКОВ. Вообще, этих людей отличает полное отсутствие пафоса и чиновничьего самолюбования.
Маленькая зарисовка: во время круиза по Лене мы остановились в местечке Усть Буотама и спустились на берег, где слушали местных бардов. Постепенно гитара стала переходить из рук в руки, пели все: пиарщики и журналисты, блогеры и представители правительства республики… Исполнителям из числа гостей вручали памятные сувениры. Михаил Куликов, когда до него дошла очередь и его спросили, какой регион он представляет, ничуть не смутившись, представился просто: «Михаил, Якутия» - чем еще больше расположил к себе гостей форсайта. А я тем временем вспоминала другие чиновничьи выезды, более привычные, когда самый незначительный визит проходит с невероятной помпой и ощущением собственной важности…
Вообще, в правительстве республики работают и якуты, и русские, и представители других наций. Причем шанс попасть туда есть практически у каждого, кто искренне заинтересован в работе и имеет определенные способности. Например, Михаил Куликов получил свою должность благодаря победе в республиканской деловой игре «МИНИСТР», инициированной президентом РС (Я) Егором БОРИСОВЫМ для формирования резерва управленческих кадров.
…Вообще, поводов для удивления - исключительно приятного - было много: якутское солнце оказалось невероятно щедрым, самая крупная российская река Лена проявляла чудеса покладистости, а ее песчаные берега оказались весьма приспособленными для пляжного отдыха. Но главное впечатление все же произвели живущие там люди, сердцем привязанные к родной земле.
В той моей первой - и, надеюсь, не последней - поездке в Якутию мы мало спали, много переезжали с места на место и жадно впитывали увиденное. Тем не менее я улетала из Якутии с ощущением, что есть в этой территории что-то неразгаданное и нуждающееся в дополнительном осмыслении. А значит, есть повод вернуться.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2014 год.
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