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10 Октября 2012, 15:43 | Вкус жизни
Якутск окунулся в карнавал
Более 12 тысяч человек приняло участие в карнавале, посвященном 380-летию Якутска. Красочный карнавальный парад символизировал собой поезд с восемью вагонами - по одному от каждого городского округа.
Самое примечательное, что все они одновременно танцевали: каждая группа - свой номер. Параллельно в рамках этого зажигательного шествия проводились конкурсы на лучший карнавальный костюм и головной убор. Массу эмоций вызвали также состязания близнецов и детских колясок. Завершилось празднование Дня города шикарным светолазерным шоу и фейерверком.
По сообщениям информагентств.
Теги: культура
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