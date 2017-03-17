|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 18 Апреля, 06:57 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
О большом интересе к «Полюсу холода» говорит хотя бы такой факт, что только иностранными профессиональными кинокомпаниями заснято более 30 документально-исторических фильмов. Только с осени прошлого года на Полюсе холода побывали свыше 400 иностранных туристов и более 1000 гостей из регионов России, эти цифры приводит ИА ЯСИА.
Накануне в республике был организован межулусный событийный тур «Путешествие на Полюс холода», который признан уникальным туристским проектом Российской Федерации в силу насыщенности историко-культурным и этническим колоритом проекта, масштабов территорий, подлежащих прохождению и изучению участниками проекта.
Проект содействует развитию массового туризма, развитию народно-художественных промыслов, производству сувенирной продукции, созданию новых рабочих мест. Организаторы с помощью фестиваля выстраивают долгосрочные партнерские отношения между Чурапчинским, Таттинским, Томпонским, Оймяконским улусами республики в вопросах организации туризма и создания максимально благоприятных условий для развития экстремального автотуризма.
Фото ЯСИА.
- Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
- В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"
- В алмазной республике зафиксирован кинобум
- В Якутии открылась выставка "Героический эпос Олонхо в произведениях Тимофея Степанова"
- Якутский фильм поборется за "Азиатский Оскар"
- В Якутии отметили праздник первого снега
- "Дети Азии" взяли курс на Монголию
- "Дети Азии" соберутся в Якутии
- В Республике Саха (Якутия) 26-27 марта пройдет красивый и зрелищный фестиваль "Полюс холода"
- Якутия собрала гостей со всего мира на "Бриллиантовую неделю"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.