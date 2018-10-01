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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Июня 2016, 19:55 | Вкус жизни
"Дети Азии" соберутся в Якутии
В столице Республики Саха (Якутия) с 6 по 16 июля уже в шестой раз пройдут яркие и зрелищные Международные игры "Дети Азии". Тысячи юных спортсменов из 45 стран мира будут соревноваться за звание лучшего в 22-х видах спорта.
К сборным из российских регионов и стран Азиатского континента в этом году присоединится команда Греции. Спортсменов примут 13 соревновательных и более 20 тренировочных объектов. Награждать победителей будут на площади Ленина. Оркестр уже разучивает гимны всех стран-участниц, чтобы порадовать «золотых» медалистов «живым» исполнением.
По словам премьер-министра Якутии Галины ДАНЧИКОВОЙ, «Дети Азии» являются главным социальным проектом республики, который внес существенный вклад в развитие мирового детского и юношеского спорта. И с этим трудно не согласиться.
Теги: Дети Азии
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