|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 17 Ноября, 10:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Якутское кино становится брендом
Впервые столь влиятельный конкурс киноискусств сделал ставку на региональное кино, и в его фокус попали работы якутских режиссеров. Так, 12 фильмов кинематографистов из Якутии стали участниками специальной программы «Саха кино: Мир магической природы и мифов».
На кинофестивале было показано 12 якутских картин, из которых 7 полнометражных и 5 короткометражных: «Сайылык», «Кэскил 2: реванш», «Тыал баарын тухары», «Дьикти саас», «Куруойэх», «24 снега», «Его дочь», «Мааппа», «Толоруйуу», «Балыксыт», «Мас ат», «Биттэнии». Продюсер, руководитель «Саха Киноклуба», организатор проекта специальной программы якутского кино на XXII Пусанском кинофестиваль Сардана САВВИНА рассказала, что сегодня идет процесс брендинга понятий «якутское кино» и «Sakha cinema». «Следующий наш шаг - чтобы якутское кино было представлено отдельным блоком на азиатском кинорынке. Наше кино имеет шанс выйти именно на рынок азиатский, а не в сторону Европы», - уверена Сардана Саввина.
- Якутское кино становится брендом
- Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии
- В Якутии готовятся к началу круизного сезона
- Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
- В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"
- В алмазной республике зафиксирован кинобум
- В Якутии открылась выставка "Героический эпос Олонхо в произведениях Тимофея Степанова"
- Якутский фильм поборется за "Азиатский Оскар"
- В Якутии отметили праздник первого снега
- "Дети Азии" взяли курс на Монголию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.