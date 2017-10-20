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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Встретить зиму в Якутии
С 1 декабря в регионе открывается фестиваль «Зима начинается с Якутии». Фестиваль сопровождается насыщенной программой и зимними шоу.
Ежегодно российский Дед Мороз из Великого Устюга совершает традиционный визит Чыысхаану - якутскому Властелину холода и Зиме. В столичной резиденции, в Царстве вечной мерзлоты, Деду Морозу торжественно передается символ холода, с которым персонаж отправляется в предновогоднее турне по городам России. Этот праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в Якутии и с каждым годом собирает все больше гостей. Официальный старт российской зимы начинается с передачи символа холода и зажжением огней на первой новогодней елке в стране.
Также в рамках проекта проводится гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Гости мероприятия могут посетить выставку-продажу рыбной продукции, изделий народных мастеров, насладиться выступлениями артистов художественной самодеятельности и фольклорных ансамблей. Посетителей праздника ждут изысканный вкус строганины, свежемороженой рыбы и северные деликатесы, а также участие в различных конкурсах.
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
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