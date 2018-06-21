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"Алмазный путь" стал главным туристическим продуктом Якутии
«Русские много раз удивляли мир тем, что совершали, казалось бы, невозможное в невероятно короткие сроки. Их энтузиазм и особое понимание человеческого долга стоят на уровне того, что называется героизмом. Но бывает непреодолимое. Таким непреодолимым стали для них якутские алмазы. Алмаз в переводе с греческого - «непобедимый». С этим нельзя не считаться. И если русским удастся прорвать таежную блокаду - нам придется поверить в невозможное», - писала в 1955 году «Дейли Эфрикэн Ньюс».
Поверить в невозможное миру пришлось в тот же год, когда была обнаружена кимберлитовая трубка «Мир» и образован поселок Мирный, в 1959 году получивший статус города и ставший «алмазной столицей» России.
Я побывала в этом городе минувшей осенью, в рамках пресс-тура «Восточное кольцо России», организованного Ростуризмом для российских и зарубежных журналистов. Вот уже три года в начале сентября в республике проходит «Бриллиантовая неделя», и тур в Мирный «Алмазный путь» - ее главный туристический продукт, привлекающий сотни гостей из центральных регионов страны и зарубежья и позволяющий проследить историю превращения куска кимберлитовой руды с запечатанным в нем алмазом в сияющий бриллиант. Однодневная программа включает посещение уникального Музея кимберлитов, дающего полное представление о технологии извлечения алмазных включений, карьера трубки «Мир», центра сортировки алмазов и выставочного зала компании «Алроса», где переливаются россыпи готовых бриллиантов… Но для меня самым сильным впечатлением стало знакомство с историей города, а следовательно, историей возникновения алмазной отрасли в республике.
Город для жизни
Первое впечатление от города очень приятное. Утопающий в зелени, он буквально опоясан многочисленными скверами, газонами и клумбами. Нам повезло с погодой, день был безветренным и солнечным, и когда выдалось свободное время, я с удовольствием побродила по этому городу, вглядываясь в лица его жителей и отмечая большое число пар с маленькими детьми.
Мы разговорились с одной из наших сопровождающих, жительницей Мирного Еленой. Они с мужем переехали сюда из Якутска четыре года назад. Думали, на год, но задержались и уезжать пока не собираются: город оказался очень комфортным для жизни. Действительно, в небольшом по площади и численности Мирном около 300 объектов социального назначения. Здесь созданы все условия для семейного досуга и развития детей. Бассейны, спорткомплекс с ледовой ареной и стадионом, детский дворец спорта, школа искусств с собственной картинной галереей, детские сады и школы, филиал Северо-Восточного федерального университета…
«Конечно, как и другие территории региона, город испытывает отток населения, но не катастрофичный, - говорит Елена. - А еще у Мирного хорошая энергетика, ведь его строила молодежь - приехавшие с разных уголков страны романтики, объединенные идеями патриотизма и созидания, и это чувствуется до сих пор».
Сверхчеловеческая самоотверженность
Действительно, романтика была присуща первопроходцам Мирного, но я бы назвала их главными чертами беспримерное мужество и сверхчеловеческую самоотверженность. Это касается и геологов, и сопровождавших их рабочих, и водителей, и строителей…
Широко растиражированный факт, что алмазная история Якутии началась в 1955 году со знаменитой зашифрованной телеграммы «Закурили трубку Мира. Табак отличный», не совсем точен. На самом деле, первое коренное месторождение якутских алмазов - трубка «Зарница» в Удачном - было открыто годом ранее, но, поскольку месторождение было не очень богатым, его разработку отложили на потом и продолжили поиски. Открывшие «Зарницу» геолог Лариса ПОПУГАЕВА и рабочий Федор БЕЛИКОВ стали прототипами персонажей скульптурной группы «Каюр и геологи», изображающей первооткрывателей якутских алмазов.
Метод Попугаевой называли «животным», потому что она буквально проползла на животе сибирскую тайгу в поисках предвестников алмазов. Ни дикие звери, ни таежные дебри, ни суровый климат не были ей помехой. Ее, ленинградку, считают здесь своей. При этом ее судьба была трагична: зависть и интриги отдельных коллег из научно-исследовательского института ВСЕГЕИ привели к тому, что ее лишили права на открытие, обвинили в желании присвоить чужую славу и отлучили от экспедиций. Так она, прошедшая всю войну в должности замкомандира зенитного орудия, получила глубокую травму, приведшую ее затем к смерти, в мирное время.
Но вернемся к Мирному. Открытая геологами в 1955 году алмазоносная трубка «Мир» дала название рабочему поселку, а затем и городу, выросшему в непролазных дебрях тайги. В 1956 году началась ее промышленная эксплуатация. Открытые горные работы на ней завершились в 2001-м, и громадная воронка стала яркой достопримечательностью города. Карьер глубиной 525 метров и шириной 1200 метров виден даже из космоса.
К счастью, город бережно чтит память о своих первопроходцах. Так, о них напоминает устремленный в небо 24-метровый обелиск - Монумент первооткрывателям алмазных месторождений, установленный на въезде в город. Врезанный на высоте более 17 метров в стену обелиска октаэдр из бетона и смальты символизирует алмаз, ради которого и был воздвигнут город. А Мемориальная доска шоферам-первопроходцам посвящена 59 отчаянным автомобилистам, прокладывавшим трассу в Мирный, несмотря на то, что их машины проваливались под лед. «Шла колонна машин сквозь снега и тайгу, Сквозь завалы по наледям, сквозь «не могу». И моторам машин помогали сердца эту тяжкую трассу пройти до конца…». Только представьте, 59 человек противостояли не только суровым якутским условиям, но и глобальному неверию в силу духа русского человека. «Не знаю, чему равны человеческие возможности, но если их оттуда не выживет обыкновенный мороз, то голод энергетический задушит их…» - писала в это время «Нью Йорк Таймс».
Но более всего меня потряс историко-производственный музей компании «Алроса», экспозиции которого посвящены истории создания и становления алмазодобывающей промышленности в республике. Фотографии, предметы быта первопроходцев лучше любой машины времени переносят в 1950-е и вызывают целую гамму чувств. Вот палатка, в которой когда-то жили строители города (как же избалованы и изнежены комфортом мы сегодня!), вот валенки, в которых можно утонуть, но зато возможно передвигаться по сугробам, теплые фуфайки, а рядом - женские туфельки и газовая косынка, в которых девчонки бегали на танцы, невзирая на отсутствие асфальта… А вот вырезки из газет, в т. ч. иностранных. «Якутские алмазы залегают в совершенно недоступных местах. Ни зверь, ни птица не смогут добраться до кимберлитовых трубок ни зимой, ни летом… Исходя из теоретических расчетов, русские алмазы появятся на мировом рынке только в XXI веке… И только русский фанатизм, помноженный на сверхчеловеческие усилия, может дать какие-нибудь результаты…» - строки из «Нью Йорк Таймс» за 1955 год, накануне открытия трубки «Мир».
Все время, что мы находились в этом городе, у меня то и дело щемило в груди. Поэтому для меня «Алмазный путь» - это не просто набор экскурсионных объектов, демонстрирующих процесс превращения алмаза в бриллиант. Это пробирающая до слез история возникновения отрасли в республике, основанная на фантастической человеческой самоотверженности, силе духа и преданности этой суровой, но такой благодарной и щедрой земле.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.
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