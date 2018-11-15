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Кладовая якутских сокровищ – обязательная "остановка" маршрута "Восточное кольцо России"
Выставка «Сокровищница Республики Саха (Якутия)» - это редкая возможность увидеть собрание золотых самородков самой неожиданной формы, алмазов весом более 50 карат, фантастически сложные по мастерству исполнения изделия из кости и камня или «бриллиантовую тарелку» с несколькими сотнями переливающихся бриллиантов. Неудивительно, что этот объект входит в число обязательных «остановок» в якутской части маршрута «Восточное кольцо России», пишет "Дальневосточный капитал".
Я была в Якутске дважды, оба раза с большим интересом посещала «Сокровищницу» и обязательно отправлюсь туда еще, если окажусь в республике, тем более что каждый раз удается увидеть что-то новое на частично обновляемых экспозициях. Чего стоят самые крупные именные алмазы, добытые на территории республики! Или ее полудрагоценные минералы-визитки: хромдиопсид, чароит, дианит.
Постоянно действующая выставка - часть Фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Саха (Якутия). Но при этом она не только демонстрирует богатство якутской земли, но и позволяет проследить путь, по которому развивалось ювелирное искусство республики. Знаете ли вы, например, о том, что изначально якутские мастера отдавали предпочтение не золоту, а серебру? Почему - вам расскажут в «Сокровищнице».
«Роза Севера», «Рог изобилия», «Бегемот», «Селигдар» и «Тарынг» - это все названия золотых самородков, представленных на выставке. Последний, к слову, весит более 1,6 кг! А «Циркумполярный перелет», «Принцесса Диана», «Владимир Высоцкий» или «Премьер» - имена крупнейших необработанных алмазов, найденных на территории республики.
Иногда драгоценные экспонаты «Сокровищницы» выезжают на выставки в Москву, Санкт-Петербург или российские регионы. Однако наиболее полное собрание того, чем по праву гордится Якутия, можно увидеть только на территории республики.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Фотографии Ольги ВАСИК. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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