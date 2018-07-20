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"Мир без слез" от ВТБ доехал до Якутии
По словам главного врача больницы Михаила ТАРАСОВА, приобретенный ВТБ комплекс экспертного класса с функциями исследования слуховых, зрительных, соматосенсорных и когнитивных потенциалов мозга у пациентов с заболеваниями нервной системы, в т. ч. детским церебральным параличом, повысит качество оказания медицинской помощи детям Республики Саха (Якутия).
Ребятам же, находящимся в тот момент в больнице, подняло настроение (и ускорило выздоровление) веселое представление с участием персонажей телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» и композитора Владимира Щукина - давних друзей программы «Мир без слез». Хрюша, Степашка и Каркуша не только выступили перед малышами, но и вручили каждому подарок. «Каждый ребенок заслуживает того, чтобы его детство было счастливым и безоблачным, не омраченным болезнями и проблемами со здоровьем. И вместе с банком ВТБ мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы маленькие пациенты больниц улыбались как можно чаще. Подарить им радость и праздник - это самое малое, что мы можем сделать», - считает Наталья ГОЛУБЕНЦЕВА, «голос» Степашки.
Напомним, что Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ «Мир без слез» действует с 2003 года. Банк напрямую финансирует приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для детских больниц. География программы насчитывает уже более 45 регионов.
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