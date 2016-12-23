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Суббота| 21 Января, 09:38 |
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В Якутии откроется свой мультимедийный исторический парк "Россия - моя история"
На это в региональном бюджете будут предусмотрены средства для софинансирования проекта.
Исторический парк «Россия - моя история», занимающий более 22 000 кв. м и расположенный на трех ярусах, сегодня работает в павильоне №57 ВДНХ в Москве. Ответить на вопросы из истории всей России посетителям парка помогают инновационные мультимедийные технологии. Пользуясь сенсорными стойками, можно найти ответы на все вопросы об истории Родины. На огромных экранах проецируются сцены из знаменитых исторических событий, фильмы. Сегодня мультимедийный парк в ВДНХ пока «погружает» посетителей в три исторические эпохи - «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе». В конце декабря открылась трехмерная панорама «Москва. 1941. Контрнаступление». В мультимедийном парке проводятся интерактивные занятия, мультимедийные 3D-спектакли, квесты, лекции и другие мероприятия.
В перспективе в парке будет представлена история всей России и ее субъектов. Проект будет реализовываться по всей стране при поддержке ПАО «Газпром».
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