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20 Октября 2015, 21:42 | Вкус жизни

Якутия собрала гостей со всего мира на "Бриллиантовую неделю"

Вот уже четвертый год подряд с началом осени гостеприимная Якутия собирает гостей из различных регионов России и мира на "Бриллиантовую неделю". Одни приезжают решать деловые задачи, другие - воспользоваться огромными скидками на бриллиантовые украшения, что царят в эти дни в якутских ювелирных салонах.

При этом и те, и другие получают редкую возможность узнать о нюансах промышленной добычи, обработки и сортировки алмазов, понаблюдать за их превращением в ювелирные изделия, заглянуть в самый большой в мире алмазный карьер - кимберлитовую трубку «Мир», оценить великолепие Сокровищницы Якутии, познакомиться с культурой народов Республики Саха, их традициями и бытом и побывать в удивительных природных уголках этой земли.


 

«Бриллиантовая неделя Якутии - 2015», по традиции охватывающая два города алмазного края - Якутск и Мирный, - была инициирована правительством республики и является ярким примером того, как можно и нужно развивать событийный туризм в регионе. В этом году мероприятие вновь собрало большое число деловых туристов, инвесторов, руководителей предприятий алмазогранильной и ювелирной отрасли из таких стран, как Китай, Израиль, Бразилия, Япония, Франция, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла, Германия и Южная Корея.


 

Деловая программа была обширной и включала Международные аукционы алмазного сырья и эксклюзивных ювелирных изделий, Международную конференцию по проблемам в алмазогранильной и ювелирной отрасли, Биржу контактов и другие мероприятия. Всероссийский фестиваль массовых коммуникаций «Дни PR в Якутии» «Якутия - территория гостеприимства» в этом году также прошел в рамках Недели.


 

 

День открытых дверей ювелирных и алмазогранильных заводов Якутска позволил туристам познакомиться с процессом превращения алмаза в бриллиант, а при желании и лично попробовать огранить алмаз. Но все-таки главным туристическим продуктом Недели является тур в Мирный «Алмазный путь», позволяющий проследить всю историю превращения куска кимберлитовой руды с запечатанным в нем алмазом в сияющий бриллиант. Карьер трубки «Мир» впечатляет своими масштабами, Музей кимберлитов позволяет глубоко вникнуть в технологию добычи драгоценных включений, россыпи алмазов в центре сортировки и сияние готовых бриллиантов в выставочном зале компании «Алроса» приводят в восхищение даже тех, кто до этого времени равнодушно относился к драгоценным камням.

Кстати, в этом году в рамках «Бриллиантовой недели» компания «АЛРОСА» реализовала на Международном аукционе алмазного сырья 25 лотов на сумму $1,13 млн. Покупателям было предложено 35 камней, общая масса которых составила 516 карат. При этом вес самого большого алмаза составил 39,49 карата.

Не менее насыщенной была и культурная программа. Новинкой этого года стало объединение двух крупномасштабных мероприятий - Бриллиантовой недели Якутии и III Якутского международного кинофестиваля. Кроме того, организаторы считают, что гости должны увидеть не только алмазы и украшения ювелиров, но и познакомиться с бытом и искусством Якутии, поэтому в перечне предложенных экскурсий было посещение Усадьбы Атласовых, «Царства вечной мерзлоты», этнокомплекса «Чочур Муран». Не обошлось и без теплоходной прогулки по величественной Лене с подъемом на находящиеся под охраной ЮНЕСКО Ленские столбы… Но самым ярким и эмоциональным событием Недели в этом году, как и в предыдущие, стал Бриллиантовый бал.


 

Подводя итоги «Бриллиантовой недели», министр по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) Екатерина КОРМИЛИЦЫНА отметила, что мероприятие отлично справляется с задачей по увеличению туристического потока в республику.

Я же вспоминаю слова пресс-секретаря Ростуризма Ирины ЩЕГОЛЬКОВОЙ, год назад делившейся с «ДК» своими впечатлениями от «Бриллиантовой недели»: «Лично побывав в той или иной части страны, иначе воспринимаешь связанные с ней новости на федеральных каналах. Теперь, едва услышав о Якутии, я откладываю все дела и спешу к телевизору. Отныне мне не все равно, что происходит на территории, которая стала для меня ближе и дороже».

И это еще одна большая ценность проекта, едва ли не перевешивающая все прочие плюсы: когда люди, проживающие в самых разных регионах нашей большой страны, начинают включать некогда незнакомую и далекую территорию в свое личное понятие Родины.

Татьяна СУШЕНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2015 год. 

 

Теги: Восточное кольцо России  Бриллиантовая неделя  туризм  Якутия 


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