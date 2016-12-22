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В Якутии открылась выставка "Героический эпос Олонхо в произведениях Тимофея Степанова"
Тимофей СТЕПАНОВ – художник с глубоким интересом к истокам национальной культуры. Якутский героический эпос тесно связан с традиционной культурой, в нем сконцентрированы душа народа, изначальное представление о себе, времени и мире, синтезированы мифология и верования. С самого зарождения изобразительного искусства Якутии обращались к древнему эпическому наследию, в котором черпали жители неиссякаемые идеи и образы.
В эпосе художника-живописца Тимофея Степанова привлекают богатство и ширь народной фантазии, красочность и выразительность языка, соединение самых неожиданных полетов воображения с реальной оценкой действительности. Цикл картин «Якутский героический эпос – Олонхо» (1979-1986 гг.) – итог многолетнего труда. Образы Степанова не являются иллюстрациями какого-либо конкретного литературного текста или фрагмента Олонхо. Художник выбирает ключевые моменты эпоса – образ Трех миров, Мирового древа, главных героев – богатырей и женщин.
Монументальная и многообразная живопись Тимофея Степанова затрагивает вечные философские и этические вопросы, которые волнуют человечество независимо от вероисповедания, этноса, и несет в себе всечеловеческий дух любви и знания к традициям и культуре. Творчество Тимофея Степанова, став поистине общенародным явлением, выражает значимый момент возрождения национального самосознания народа саха.
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