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В алмазной республике зафиксирован кинобум
Заметили ли вы феномен якутского кинобума, о котором резко заговорили все? Деятели якутского кинематографа особенно проявили себя в Год российского кино, получив высшие оценки жюри фестивалей, народное признание, выход на мировой уровень.
В Якутии снимают фильмы буквально все: не имея финансирования, режиссерского и актерского образования, инициативные якутяне создают шедевры, которые собирают кассу больше, чем некоторые голливудские и российские блокбастеры.
Основной и самый популярный жанр в республике – комедия, больше всего фильмов подобного жанра снимает кинокомпания Detsat. Преимущественно на якутском языке, их кино предназначено для массовой аудитории и рассказывает о жизни горожан и жителей Якутии.
Сценарии, как правило, просты и тем самым хороши: узнаваемые образы и простые жизненные ситуации всегда идут на ура. Самый показательный пример – супергеройский фильм «Герои» (2006) при бюджете всего сто тысяч рублей собрал в прокате 5 миллионов. Поговорим о современном состоянии якутского кинематографа и том, как малобюджетное кино стало достоянием национальной республики.
Новость №1 о якутском кинематографе – номинация детектива «Мой убийца» режиссера Костаса МАРСАНА на престижную американскую кинопремию «Золотой глобус». Фильм попал в лонг-лист кинонаграды и является претендентом на номинацию. Что, собственно, тоже отлично, ведь ранее якутские фильмы никогда не участвовали в таких мировых кинособытиях. Сотни печатных и интернет-СМИ опубликовали новость о якутском кино, а российский телеканал НТВ посвятил этому феномену целый сюжет, назвав его «Сахавудом». Итоги организаторы «Золотого глобуса» подведут в декабре.
Первый якутский детектив вышел в прокат 18 февраля этого года. Уже тогда он показывал отличные результаты: в один из уикендов он обошел по продаже билетов российские блокбастеры. Фестивальная история «Сайсары куелгэ» началась с участия якутского фильма в 38-м Московском международном кинофестивале. Далее создатели приняли участие в Asian Film World Festival в Лос-Анджелесе, XIV фестивале кино и театра «Амурская осень».
Сам детектив – это атмосферное, истинно якутское кино с неожиданными поворотами сюжета. Сценарий фильма, к слову, написан по повести якутского писателя Егора НЕЙМОХОВА «Случай на озере Сайсары» и является реально произошедшей в Якутии историей. В прокате республиканских кинотеатров он назывался «Сайсары куелгэ» («На озере Сайсары»), название было решено поменять для участия в кинофестивалях и для российского проката. «Мой убийца» – выдержка из цитаты фильма, фраза полностью звучит так: «Он идеально подходил для роли моего убийцы». В обновленной версии, с русской озвучкой он повторно проходил в прокат по республике.
Вспомним и нашумевшие якутские фильмы, которыми республика по праву может гордиться. Сюжет драмы «Костер на ветру» молодого режиссера Дмитрия ДАВЫДОВА не оставит равнодушным никого.
«Костер на ветру».
К слову, картина является его дебютной работой, а главные и второстепенные роли в фильме исполнили непрофессиональные актеры. История является выдуманной (сценарий писал сам Дмитрий), но это не делает фильм менее драматичным, ведь актерская игра в нем на высоте. Бюджет фильма более чем скромный, в нем сыграли знакомые и односельчане режиссера, практически без грима, а обстановка полностью была деревенской, то есть максимально естественной. Среди наград можно отметить «Лучшую драму» на фестивале ImagineNative в Торонто. В данный момент картина претендует на «азиатский Оскар» – Asian Pacific Screen Awards в Австралии. Мировая премьера картины состоялась в октябре на Пусанском международном фестивале.
Документальная картина «24 снега» российского режиссера Михаила БАРЫНИНА рассказывает о жизни якутского коневода Сергея, который проживает в Эвено-Бытантайском районе. Впервые фильм отметили призом зрительских симпатий на 38-м Международном московском кинофестивале, далее картина завоевала звание «Лучший документальный фильм» на IV Якутском международном фестивале. В кинотеатрах она прошла в ограниченном прокате, также показы состоялись в рамках кинофестивалей.
Еще один уникальный по своей структуре фильм – «Дьесегей Айыы» («Божество Дьесегей») самобытного талантливого режиссера Саха театра Сергея ПОТАПОВА.
Это один из тех якутских фильмов, которые представили за рубежом – на южнокорейской синематике «Киноканикулы» в Сеуле. Главный герой картины представляет собой образ божества, которое находится в обществе. Возможно, истинное значение фильма дойдет не до всех зрителей, и после первого просмотра вы останетесь в непонимании. Но на то и творческая задумка режиссера – дать повод задуматься. Также фильм Потапова принимал участие в Казанском мусульманском фестивале. В рамках показа на «Ночи искусств» в Национальном художественном музее «Дьесегей Айыы» вызвал бурную дискуссию зрителей и создателей фильма. В прокат по республике этот фильм не вышел.
Помимо вышеупомянутых фильмов, есть еще и потрясающая драма «Муммуттар» («Заблудившиеся»). Киновед, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара АБИКЕЕВА сравнила картину с голливудским блокбастером «Выживший», а также заявила, что этот фильм – лучше, ведь он про обычных парней. А драматический фильм «Его дочь» Татьяны ЭВЕРСТОВОЙ получил главный приз кинофестиваля «Окно в Европу».
Можно ли говорить о совершенстве системы съемочного процесса якутского кинематографа? Над многим стоит поработать: над качеством сценариев, созданием актерской и режиссерской школ, использованием современных технологий, но невозможно поспорить с тем, что в культурном развитии республики заинтересованы многие и цель государственной политики на сегодня – полноценная поддержка общественных инициатив. Начинающие и опытные кинодеятели должны иметь достойную площадку для реализации своего творчества.
В послании к Государственному собранию Ил Тумэн РС (Я) и жителям республики глава Егор БОРИСОВ высказал мнение о том, что Год российского кино стал прорывным для якутского кинематографа, а кинодеятели должны получать постоянную поддержку от органов госвласти. Финансирование фильма – дело довольно затратное, к тому же непонятно, «выстрелит» он или полностью провалится. Однако без материальной поддержки многие интересные творческие идеи могут остаться без реализации.
Специально для решения этой проблемы в рамках IV Якутского международного кинофестиваля был организован первый питчинг проектов, куда могли подать заявку все желающие. Так, один миллион рублей на пост-продакшн своего фильма получил режиссер Степан БУРНАШЕВ. Съемки хоррор-комедии «ЗомбиЯкутия» уже начались, а премьера планируется весной следующего года.
Вероника АММОСОВА, ЯСИА.
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