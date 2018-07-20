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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Фоторепортаж Константина Рябкова: Нелегкий алмазный путь
Обычно содержание алмазов в руде кимберлитовых трубок невелико, но якутские наиболее богаты алмазами. Карьер в форме конуса имеет глубину более 500 метров и ширину более километра. Сначала добыча шла открытым способом, затем - в подземном руднике. Изъятая из него руда направляется на обогатительную фабрику, где в результате сложного технологического процесса и ручной обработки появляется самый твердый и в то же время очень хрупкий минерал - алмаз.
Рудник работает почти круглосуточно. Условия работы комфортными не назовешь: вечная мерзлота, резкий континентальный климат - до минус шестидесяти зимой и до плюс 35 летом, - агрессивные подземные воды, угроза обвалов породы… - здесь приживаются только самые выносливые и мужественные люди. Фоторепортаж Константина РЯБКОВА это наглядно демонстрирует.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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