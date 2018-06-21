|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Июля, 13:13 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018
20.07 |Система страхования банковских вкладов будет распространена и на малые предприятия
19.07 |"Делойт" прописался во Владивостоке
19.07 |Три АЗС переписали на себя рейдеры из Хабаровска
19.07 |Впервые через электронный аукцион реализованы права пользования 68 га морской акватории в Приморье
19.07 |Приморским рыбакам не понравилось, как подели прибрежные квоты
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
22 Сентября 2013, 19:28 | Вкус жизни
В Якутии открылась Бриллиантовая неделя
Тем дальневосточникам, что окажутся в сентябре в Якутии, представится редкая возможность узнать много интересного о нюансах промышленной добычи, обработки и сортировки алмазов, понаблюдать за их превращением в ювелирные изделия, посетить аукцион сертифицированных, высококачественных якутских бриллиантов, ювелирных изделий из платины, золота, серебра и якутских самоцветов, а заодно воспользоваться беспрецедентным дисконтом.
Такова вкратце программа Бриллиантовой недели Якутии, что пройдет с 16 по 22 сентября 2013 года в городах Якутск и Мирный.
На самом деле, гостей республики ждет масса интересных мероприятий и экскурсий, включая посещение кимберлитовой трубки одного из крупнейших в мире алмазных карьеров «Мир», алмазогранильных заводов, историко-производственного музея АК «АЛРОСА» и Центра сортировки алмазов этой компании, ледяной подземной галереи «Царство Вечной Мерзлоты», этнографических комплексов «Ус Кут» и Чочур Муран, а также других интересных объектов. И, наконец, бриллиантовый вернисаж, бриллиантовый бал и, опять же, бриллиантовый шопинг.
Loading...
Новости раздела
- Якутский Ысыах: от Калининграда до Владивостока
- Три тысячи мужчин вышли на танец
- В Санкт-Петербурге открылась выставка "Снежные узоры Якутии"
- Якутский ипподром пошел на повышение
- Встретить зиму в Якутии
- Дальний Восток стал частью исторического парка "Россия - моя история"
- Якутское кино становится брендом
- Автор "Индигирки" взялся за продвижение национальной кухни Якутии
- В Якутии готовятся к началу круизного сезона
- Традиционный международный фестиваль "Полюс холода" прошел в Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram