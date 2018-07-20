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Александр ЖИРКОВ, председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия): Якутия может стать самым музыкальным регионом России
К слову, именно факт охвата широкого круга населения Якутии является ключевым достижением этого конгресса. За время его работы было проведено 32 мастер-класса, задействовавших около 2000 человек; также в его мероприятиях приняли участие 320 преподавателей музыки якутских школ и детских садов и 1900 якутских школьников, отдыхавших в летних оздоровительных лагерях.
В заключительном пленарном заседании конгресса приняли участие председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр ЖИРКОВ, руководитель и инициатор проекта «Музыка для всех», первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил НИКОЛАЕВ; заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия), председатель оргкомитета конгресса Алексей ДЬЯКОВСКИЙ, министр образования Республики Саха (Якутия) Феодосия ГАБЫШЕВА, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимир ТИХОНОВ и другие почетные гости.
Спикер Ил Тумэна Александр Жирков поблагодарил участников конгресса за проделанную работу в рамках этого «поистине креативного, очень мудрого, нацеленного на будущее проекта». «Истоки музыкальной культуры каждого народа сами по себе уникальны, и Якутия не исключение, - говорит Александр Николаевич. - Они заложены в нашем фольклоре, эпических традициях. Вселенная описывается в эпосе как трехъярусное пространство, имеющее музыкальный звук, который по-разному звучит в каждом из этих трех миров. Если задуматься, мозг человека - та же Вселенная. И мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы с первых дней жизни в нем преобладала гармония в виде возвышенных, чистых, благородных звуков и было как можно меньше хаоса и негатива. Надо, чтобы мозг ребенка имел своеобразный иммунитет от нежелательных звуков. На мой взгляд, это самое главное понимание необходимости музыкального воспитания и образования с младенчества. Ребенок с рождения должен быть нацелен на светлое и лучшее. Это, прежде всего, дает классическая музыка.
Конгресс проходит всего второй год, это небольшой срок, и многое еще предстоит сделать. Но идея Михаила Ефимовича Николаева упала в благодатную почву и нашла поддержку не только у властей. Главное, что ее поддержали жители республики. Это говорит о большой будущности проекта, в т. ч. и на международном уровне. И Якутия имеет все основания и возможности, чтобы стать самым музыкальным регионом Российской Федерации. Это желание должно быть нашей основополагающей целью.
Со своей стороны могу заверить, что парламент республики всемерно поддержит принимаемые Декларацию, рекомендации и обращение II Международного конгресса «Музыка для всех: международный мастер-класс». Более того, депутатский корпус будет держать на контроле все эти начинания и окажет всяческую поддержку, прежде всего, в решении вопросов финансирования, материально-технического оснащения, подготовки, воспитания профессиональных музыкальных кадров, учителей. Пусть это музыкальное явление продолжится, крепнет и развивается!»
Также спикер якутского парламента вручил благодарственные письма депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ, первому президенту Республики Саха (Якутия), инициатору и вдохновителю, председателю попечительского совета международного проекта Республики Саха (Якутия) «Музыка для всех» Михаилу Николаеву и артистическому директору международной сети музыкальных школ, культурологу, музыковеду, композитору Валерию БРАЙНИНУ.
Кроме того, по итогам конгресса было принято решение объявить 2018-2022 годы пятилетием музыки в Якутии и инициировать Всеазиатскую музыкальную олимпиаду по образцу Международных спортивных игр «Дети Азии», проходящих в Якутске. Судя по всему, Якутия всерьез намерена бороться за звание самого музыкального региона России.
Фотографии Максима Тихонова.
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