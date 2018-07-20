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Якутия предвкушает "Этигэн Хомус"
Памятными статуэтками наградят самых ярких и талантливых исполнителей якутской эстрады. Учреждено пять номинаций: «Исполнитель года», «Исполнительница года», «Хит года», «Открытие года» и «Перепевка года». (Как отмечают организаторы, в последнее время молодежь активно «перепевает» старые хиты, тем самым даруя якутской песне новое дыхание и новое звучание.)
Лучших в номинациях определит жюри во главе с народным артистом Якутии Алексеем ЕГОРОВЫМ, в т. ч. профессиональные музыканты, исполнители, музыкальные обозреватели, поэты-песенники и журналисты. Главным и основным требованием жюри является живое исполнение песен.
Также специальными призами организаторов ежегодно отмечаются лучший сценический образ, лучший аранжировщик и альбом года.
27 февраля будут выявлены самые лучшие исполнители 2014 года, а 28 февраля пройдет традиционный гала-концерт с участием всех победителей прошлых лет.
По сообщениям «КамИНФОРМ», ЯСИА
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