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24 Ноября 2014, 09:25 | Вкус жизни

Алмазный путь Александра Максимова

У кого-то профессиональное предназначение предопределено изначально, а кому-то судьба предварительно подготовит несколько крутых виражей, прежде чем выведет на нужный путь. Глядя на генерального директора "Якутской алмазной компании" (YDC) Александра МАКСИМОВА, сложно поверить, что его компании всего 7 лет, как и его "капитанству" в этом бизнесе. А первые записи в его трудовой книжке - "автослесарь" и "водитель".

…На Бриллиантовом Балу в Якутске, что проходил в рамках Бриллиантовой Недели в начале осени, я обратила внимание на очень импозантную и приятную пару средних лет, открывающую мероприятие. «Это владелец компании-спонсора бала Максимов с супругой», - подсказали мне коллеги, участники пресс-тура «Восточное кольцо России», успевшие познакомиться с ним днем ранее на его производстве. Весь вечер я невольно наблюдала за этой парой, чувствовалось, что для них участие в этом мероприятии не дежурная обязанность, а их самих связывает не привычка, как это бывает у пар со стажем, а теплое и искреннее чувство. Поэтому, когда появилась возможность взять у Максимова интервью, мы начали с разговора о жене, Лилии Николаевне.

- Александр Васильевич, какова роль супруги в становлении вашего бизнеса?

- Она огромна. И дело не только в том, что она курирует направление продаж в компании. То, что представляет собой YDC сегодня, - наша общая заслуга. Без ее психологической поддержки, без элементарного присутствия рядом ничего могло бы не быть. Я ведь и сам в этом бизнесе не так давно.

По первой профессии я автослесарь, работал водителем, затем 20 лет прослужил в органах и на пороге пенсии встал перед выбором: что дальше? С одной стороны, можно было продолжить службу, дорасти до звания полковника. С другой - мне не было еще и сорока, я был полон сил и вполне мог кардинально изменить жизнь, реализовавшись в другой области. Но в какой? Уезжать из Якутии я не собирался, поэтому надо было найти нишу, связанную с тем, чем располагает республика. Например, с алмазами. Они здесь добываются, обрабатываются и будут востребованы всегда. Жена меня поддержала.

К тому времени у меня был огромный опыт организаторской работы. Другое дело, что я ничего не знал об алмазном бизнесе, предстояло многому научиться. И я пошел работать заместителем директора службы безопасности в одну из якутских гранильных компаний, причем сразу предупредил руководство, что надолго не задержусь, хочу оглядеться. Это был 1999 год. А в 2001-м, как помните, в США упали башни-близнецы, и в алмазной отрасли наступил кризис. Рынок встал, мы ничего не зарабатывали, я получал 3-5 тысяч рублей, и если бы не моя офицерская пенсия, семье пришлось бы туго.

- Как долго длилась ваша «стажировка» и что вы из нее вынесли?

- Я проработал в той компании 7 лет, начал разбираться в нюансах рабочего процесса, особенностях сырья и оценки алмазов, понял, что помимо знания предмета много значат коммуникации. А главное, тебе должны доверять. Репутация в этом бизнесе - самая большая ценность.

- И в 2007-м вы наконец решились открыть собственное производство…

- Да, я честно поступил по отношению к той фирме, что дала мне возможность вникнуть в нюансы алмазного дела, предупредил собственника и отправился в самостоятельное плавание. При этом у меня были связи, знания, но не было денег. В банки обращаться смысла не было: кто поверит молодому предприятию без кредитной истории? Приходилось занимать у частных лиц. Кстати, первое вложение в компанию - 1 млн рублей - сделала теща, за что я ей очень благодарен: поверила в зятя (смеется). Потихоньку набралась определенная сумма, и начали работать.

Я решил начать с услуги по огранке алмазов. Для этого, естественно, требовалось оборудование. Нашел неработающие гранильные заводы (их было 16, и они были разбросаны по разным улусам), большая часть из них была разграблена, оборудование ржавело, а сами они висели на балансе у муниципалитетов. Я мотался по улусам, вел переговоры, убеждал продать остатки оборудования мне, иначе оно неизбежно превратится в хлам и не принесет вообще никаких денег. В итоге привез в Якутск 74 станка и стал их восстанавливать, причем порой из двух едва удавалось собрать один работающий. На это ушло несколько месяцев. После чего арендовал помещение, нанял мастеров и занялся огранкой.

Я понимал, что для наращивания объемов мне нужно хорошо замотивировать кадры, и не скупился на премии. Так, например, за каждый карат сверх пятидесяти шла двойная оплата. «Так нельзя, ты прогоришь», - говорили мне коллеги, друзья, знакомые. Но я стоял на своем, понимал, что за идею никто работать не будет, хочешь выйти на определенные объемы, зарабатывать сам - не жадничай. Поэтому при средней зарплате на рынке в 40 тысяч рублей мои сотрудники получали до 100 тысяч. И это сработало, объемы пошли вверх. И в начале 2009 года нам наконец удалось закрыть все долги.

- И вы занялись ювелирным делом. Как пришли к этому решению?

- Оно было, скорее, вынужденным. В конце 2008-го - начале 2009-го «Алроса», как вы помните, приостановила продажу сырья, мы думали, на месяц-два, а растянулось на все восемь. Наше предприятие по этой причине тоже простаивало. Чтобы удержать людей, приобрели простейшее ювелирное оборудование и стали готовить касты для будущих бриллиантов. Когда их накопилось много, купили бриллианты и стали отдавать готовые изделия на реализацию в якутские магазины, а потом рискнули открыть первый ювелирный бутик - крохотный, восемь квадратных метров, - и постепенно дело пошло. Поразмыслив, мы решили капитально вложиться в новое направление, но для этого вновь нужны были деньги, причем большие, стали их искать.

- Вы настолько были уверены в том, что направление выигрышное? На рынке ведь было затишье...

- Имея к тому времени определенный опыт работы на алмазном рынке и пережив два кризиса, я точно знал, что вслед за падением продаж наступит стремительный рост, и хотел подготовиться к этому моменту. Попросил в одном известном банке денег - ни много ни мало $1млн, - для того чтобы, как только «Алроса» начнет продавать сырье, купить алмазы, огранить бриллианты и продавать их уже в собственных изделиях. Там моего оптимизма явно не разделили и предложили мне миллион… рублей. Зато откликнулись два других банка, я получил деньги, а далее все произошло так, как я и прогнозировал: рынок заработал, продажи пошли семимильными шагами. И тогда тот самый первый банк сам предложил нам требующуюся сумму, но мы уже могли без нее обойтись.

- Динамика - это хорошо, но важно удержаться на волне подъема...

- Согласен, иногда эйфория приводит к серьезным ошибкам. Нужно не просто хорошо знать рынок, а просчитывать ситуацию на много шагов вперед. Никто не может предсказать, что будет завтра, поэтому приходилось действовать на свой страх и риск, полагаться на интуицию. К счастью, она нас не подводила.

- А как нового игрока воспринял ювелирный рынок, когда вы вышли на него с собственными изделиями?

- Это вопрос скорее не ко мне, а к нашим коллегам. Но, думаю, рынок большой (российский, например, каждый год прирастает на 20%), места всем хватит. Тем более что мы изначально сделали ставку на средний и высокий сегменты. Дешевый, где как раз и наблюдается самая жесткая конкуренция, нас не интересует в принципе.

Кроме того, занимаясь продвижением бренда, отдельных продуктов, мы используем разные стратегии, но все они плавные и поступательные. Излишний напор и агрессия обязательно вызовут ответное сопротивление, поэтому, прежде чем сделать тот или иной шаг, стоит подумать: а не навредишь ли ты своему делу? Доставляя дискомфорт конкуренту, ты можешь вызать у него панику, и неизвестно, во что она в итоге выльется. Поэтому мы стараемся не вызывать раздражения, не ведем агрессивных рекламных и маркетинговых кампаний, предпочитая, чтобы покупатель сам оценил качество нашей продукции, сервис и дополнительные услуги.

- Какова сейчас позиция вашей компании на рынке?

- Если говорить об оптовом сырьевом рынке, то она входит в пятерку крупных российских клиентов предприятия «Алроса» (а в этом году, возможно, выйдет в тройку). В ювелирной отрасли России мы занимаем скромную позицию, но в то же время входим в десятку крупных поставщиков рынка, в Якутии же - в тройке лидеров по объему выручки. Кроме того, активно начинаем развивать свою розницу: на сегодняшний день у нас 22 магазина (а вообще наши изделия продаются в 50 магазинах 18 компаний-партнеров).

- А сколько людей работает сегодня в компании?

- 168 рабочих мест создано в Якутии, около 40 - в регионах и полтора десятка - в Москве.

- Экономическая ситуация отражается на вашем бизнесе?

- Безусловно. Мы, как понимаете, очень сильно зависим от банкиров, а банкиры - народ осторожный, и когда в мире что-то происходит, очень неохотно дают деньги, а они нам нужны для дальнейшего развития. Тем более что со следующего года собираемся заняться еще и добычей золота.

- Ваша компания уже второй год является генеральным спонсором якутской Бриллиантовой Недели. Помимо работы на имидж это приносит материальные дивиденды? Насколько вообще Неделя результативна с точки зрения бизнеса?

- Результаты очень неплохие. Если говорить о нашей компании, то продажи в это время вырастают минимум на 30%. А ведь помимо всплеска розницы есть еще и аукционы по продаже алмазного сырья и сертифицированных бриллиантов, заключается много новых контрактов, многократно возрастает турпоток в республику… - словом, это отличный пример, когда событие приносит реальный доход в казну и позволяет заработать участникам рынка.

- А кому принадлежит сама идея Бриллиантового Бала?

- Правительству Республики Саха (Якутия), в частности министру по делам предпринимательства и развития туризма Екатерине КОРМИЛИЦЫНОЙ, без энергии которой, думаю, ничего бы не состоялось. Мы, в свою очередь, с удовольствием поддержали эту идею.

- Поддержать можно по-разному. Например, просто выделить деньги на мероприятие. Вы же настолько были вовлечены в процесс лично, и удовольствие от того, что вы делали, буквально читалось на вашем лице…

- А я вообще за то, чтобы любое занятие приносило тебе удовольствие, ограняешь ли ты бриллианты, варишь ли сталь или пишешь статьи. Только тогда результат твоего труда будет по-настоящему востребован. Что же касается поддержки бала, то в этом процессе деньги уж точно не самое главное. Если ты хочешь, чтобы все получилось на славу, от души, то не можешь самоустраниться и сказать сотрудникам: вы делайте, а мы со стороны понаблюдаем. За несколько месяцев до бала все, кто хотел выйти на паркет, стали заниматься танцами - и мы с Лилией Николаевной, и наши ювелиры, огранщики, сотрудники офиса, менеджеры, продавцы… И это, к слову, сплотило нас лучше любого тимбилдинга. Более того, нас поддержали наши партнеры, в т. ч. зарубежные. Отложив все дела, они прилетели в Якутск и вместе с нами танцевали на балу. А как сами горожане ждут этого события! Да, это в некотором роде красивая сказка. Но это отличный повод для того, чтобы надеть красивое платье в пол, сделать прическу и, получив приглашение на танец от галантного кавалера, слиться с ним в танце, отбросив суетные мысли, позабыв о проблемах, не обращая внимания на непогоду за окном и скорый приход суровой якутской зимы... Якутск в это время погружается в праздник. Разве это не здорово? И я счастлив, что причастен к этой сказке, что могу сделать что-то большее для любимого города, родной республики и любимых людей.  

Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь,  2014 год.

 

Теги: ydc  АЛРОСА  алмазы 


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