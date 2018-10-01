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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 04 Октября, 20:14 |
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Инвестиционная среда
Начало 2016 года обернулось для правительства Хабаровского края настоящим шоком. Были опубликованы результаты Национального рейтинга инвестиционной привлекательности за 2015 год, и регион занял в нем одно из последних мест - 73-е. Надо отдать должное губернатору Вячеславу ШПОРТУ - он не стал искать оправданий, а принялся исправлять ситуацию.
Первым делом пригласил в край экспертов АСИ, которые разложили по полочкам слабые места, а затем предпринял энергичные организационные и кадровые меры. Именно в то время в региональное правительство пришло несколько человек из реального бизнеса. Одним из них был заместитель министра экономического развития Иван ЗАГОРСКИЙ. По истечении ста дней я взял у новоиспеченного чиновника интервью, попросив прокомментировать не только вхождение в новую должность, но и в целом оживление во взаимоотношениях бизнеса и власти.
- Откуда взялось такое пристальное внимание властей всех уровней к малому и среднему бизнесу? Не было, не было - и вдруг прорвало, - поинтересовался я у Ивана.
- Прорвало, потому что назрело, - ответил он. - Бизнес слишком долго пытался выжить в одиночку, и это у него выходило не очень удачно. Предпринимателям нужны заказы, кредиты, налоговые послабления, другие преференции. Необходимы стабильность, постоянные правила, предсказуемость действий фискальных органов. Требуется защищенность от посягательств различных проверяющих инстанций и коррупционеров, защита от криминала. Всего этого явно не хватало, и дальше так продолжаться не могло.
Результатом осознания этой довольно простой истины со стороны властной элиты края стало начало 2018 года, когда пришло сообщение о том, что край в инвестрейтинге занял 18-место, прошагав за два года по крутой лестнице вверх 55 ступенек. Секреты того, за счет чего удалось добиться такого мощного спурта, в августовском обращении к жителям края рассказал уже непосредственно губернатор.
Проектный подход
Сейчас, по его словам, в регионах России реализуются 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, от выполнения которых и зависит место в рейтинге. Целевые модели содержат от 9 до 47 показателей, каждый из которых должен быть достигнут в указанные в распоряжении Правительства РФ сроки. Речь идет об очень конкретных вещах, таких, к примеру, как получение разрешения на строительство или технологическое присоединение к инженерным сетям и другие подробные вещи. Поэтому, чтобы занимать в рейтинге передовые позиции, нужно работать, а не отписываться, подчеркнул Вячеслав Шпорт.
За два года, отметил губернатор, в Хабаровском крае осуществлена реформа механизма инвестиционного климата. Сформирована масштабная инфраструктура поддержки бизнеса, а управление экономическими процессами переведено в формат Проектного офиса, который он сам и возглавил. А ведь это не просто очередная задача, проектный подход - настоящая революция в отношении к бизнесу.
Она подразумевает комплексное осмысление и воплощение бизнес-проектов от замысла до результата, во всех аспектах и деталях. И в крае удалось ее осуществить. Заработала единая диалоговая платформа «Губернатор - Проектный офис - инвестор». А чтобы система не сбоила, глава региона выстроил вертикаль ответственности чиновников за инвестиционный климат в регионе.
В результате за два года в крае срок получения разрешения на строительство сократился в 1,5 раза - со 135 до 90 дней, подключения к электросетям в 1,4 раза - со 125 до 90 дней. Запущен ряд электронных сервисов, в которых нуждались предприниматели: единая цифровая подпись, личный кабинет, статус заявки онлайн, калькулятор процедур и интерактивная карта свободных площадей или, по-другому, бизнес-навигатор.
Досье «Дальневосточного капитала»: Бизнес-навигатор - это геомаркетинговая информационно-аналитическая система, которая призвана помочь предпринимателям определить рыночные ниши для своих компаний, и даже провести предварительные расчеты для участия в закупках. В ней представлена информация об имущественной поддержке, инфраструктуре городов, а также 200 типовых бизнес-планов по 75 видам деятельности. Эксплуатация этого инструмента уже началась в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
Для поддержки предпринимателей открыт краевой бизнес-инкубатор в городе юности. В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Чегдомыне распахнули двери Центры оказания услуг для бизнеса, оказывающие в режиме одного окна до 60 государственных услуг. Начинающие и действующие предприниматели получают в них государственные и муниципальные услуги по стандартам МФЦ: услуги АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», услуги в сфере защиты прав и законных интересов и другие. Планируется включение в этот перечень финансово-кредитных, маркетинговых и прочих сопутствующих бизнесу услуг.
Финансовые инструменты
На сегодняшний день в регионе для предпринимателей действуют различные программы кредитования от государственных и частных банков. Наиболее популярные из них осуществляются федеральным фондом поддержки МСП через уполномоченные банки. Но в Приамурье действуют и собственные микрофинансовые организации. В частности, «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», который за первую половину 2018 года выдал 338,2 млн рублей в качестве займов. Это позволило сохранить 652 рабочих места и создать 114 новых рабочих мест. Существуют также краевой сельскохозяйственный фонд и Гарантийный фонд Хабаровского края, недавно создан краевой фонд развития промышленности. Директор Фонда развития промышленности Хабаровского края Александр БОБОШКО рассказал «Дальневосточному капиталу» подробности его деятельности.
- В июле 2017 года губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подписали план по разработке федерального ведомственного приоритетного проекта по развитию промышленного потенциала г. Комсомольска-на-Амуре. А уже в декабре во исполнение мероприятий проекта при поддержке Минпромторга России и Фонда развития промышленности был учрежден первый и пока единственный на Дальнем Востоке краевой Фонд развития промышленности, - поведал директор.
В марте 2018 г. состоялось подписание соглашения о сотрудничестве федерального и краевого фондов, которое предусматривает предоставление предприятиям совместных льготных займов на реализацию в регионе инвестиционных проектов по созданию и модернизации конкурентоспособных производств машино- и приборостроения, металлургии, металлоконструкций, химического производства, фармацевтики. Уже предоставлен льготный займ в размере 11,5 млн. рублей АО «Дальэнергомаш» по программе федерального фонда «Лизинговые проекты» на приобретение обрабатывающего центра для организации производства лопаток для газовых турбин. На рассмотрении еще пять заявок.
Досье «Дальневосточного капитала»: В настоящий момент на федеральном уровне действует семь программ поддержки промышленных предприятий: «Проекты развития», «Станкостроение», «Лизинговые проекты», «Комплектующие изделия», «Конверсия», «Маркировка лекарств» и «Цифровизация промышленности». Краевой фонд реализует две из них: «Проекты развития» и «Комплектующие изделия». Предлагается финансирование в соотношении: 30 % - краевой фонд, 70 % - федеральный фонд в размере от 20 до 100 млн рублей по ставке 3 - 5 % годовых на срок до пяти лет.
Программа «Доращивание»
В Хабаровском крае запустили программу доращивания местных предпринимателей до уровня грамотного участия в закупках госкорпораций. Тема - актуальней некуда. По словам замминистра Ивана Загорского, который сейчас курирует участие малого бизнеса в госзакупках, в 2017 году 485 организаций осуществили закупки с местом поставки Хабаровский край на общую сумму 336,7 млрд рублей у более чем 7,5 тысяч поставщиков. Однако только 2,2 тысячи из них зарегистрированы в Хабаровском крае. И доля эта постоянно снижается из-за неумения местных предпринимателей правильно бороться за заказы.
«Программа «Доращивание» призвана исправить эту ситуацию. Основная ее цель - до 2020 года увеличить объем закупок по 223-ФЗ до 1 млрд рублей у предприятий Хабаровского края. Для этого необходимо определить объемы спроса и предложения по каждому виду деятельности, заключить с основными холдингами соглашения по увеличению объема закупок, включить предпринимателей в пилотный проект по «доращиванию» поставщиков».
«Сейчас мы выявляем позиции, которые закупаются у наших производителей, анализируем, кто и какую конкретно продукцию или услугу закупает - тип, марку, конфигурацию - и «сращиваем» госкорпорации, осуществляющие закупки на территории края и местных поставщиков, готовим партнерские соглашения», - отметил замминистра.
Анти-административные барьеры
Хабаровские власти в рамках внедрение федеральной процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) осуществляют систематическую проверку нормативных правовых актов края (НПА) на наличие положений, необоснованно затрудняющих предпринимательскую и инвестиционную деятельность. Сбор данных ведется в министерстве экономического развития региона. Как сообщили в ведомстве, информацию о том, что тот или иной документ оказывает негативное влияние на бизнес-среду, сообщают предприниматели, общественные объединения, научные организации.
На основе поступивших данных формируются перечни НПА края, затем в течение года проводится их экспертиза, а также оценка фактического воздействия. В случае отрицательного заключения экспертов, документы могут быть изменены или отменены. Процедура не быстрая, но крайне важная для бизнеса.
«Основная цель этой работы - защита бизнеса от избыточного государственного регулирования. Экспертиза и оценка фактического воздействия (ОФВ) - это два инструмента, благодаря которым у всех заинтересованных лиц есть возможность исключить лишние и ненужные требования и барьеры, снизить административное давление, препятствующие развитию бизнеса в Хабаровском крае», - подчеркнули в министерстве.
По результатам экспертизы, которая реализуется в крае с 2014 года, специалисты ведомства совместно с представителями экспертного сообщества рассмотрели 8 действующих нормативно-правовых актов края. Из них исключены необоснованные требования. В отличие от экспертизы, инструмент ОФВ более «молодой», его внедрение в крае началось с 2016 года. За два года разработанный механизм проверки доказал свою эффективность. По результатам замечаний и предложений бизнес-сообщества уже проведена процедура оценки в отношении 5 действующих документов, в них внесены изменения.
План быстрых побед
С целью дальнейшего улучшения делового и инвестиционного климата в правительстве региона разработали «План быстрых побед». По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Василия ШИХАЛЕВА, «План быстрых побед» предусматривает дополнительные меры к тому комплексу мероприятий, которые уже привели Хабаровский край на 18-е место в национальном инвестиционном рейтинге.
«Мы выполнили 12 целевых моделей, разработанных Агентством стратегических инициатив (АСИ). В результате резко сократились сроки получения разрешения на строительство, подключения к инженерным сетям, существенно улучшилась ситуация в земельно-кадастровой сфере, контрольно-надзорной, в инфраструктуре поддержки предпринимательства, но нужно идти вперед», - отметил первый зампред.
Для этого, в частности, Минэкономразвития предлагает в Плане пролонгировать практику «контрольных закупок» всех услуг совместно с бизнесом, осуществлять публичный аудит разрешительных процедур, учитывать предложения экспертного и делового сообщества, а также внедрять эффективные практики регионов-лидеров.
Представителей деловых объединений Хабаровского края волнует проблема неактуальных генеральных планов, трудностей с определением границ поселений, отношения местных властей и Росреестра, и они тоже хотят видеть свои инициативы в «быстрых победах». Предприниматели также советуют развивать электронное межведомственное взаимодействие, повышать квалификацию кадастровых инженеров, проводить публичный аудит всех процедур. Они предлагают увеличить число «окон» в МФЦ и лимиты уполномоченным банкам в ДФО для реализации программ льготного финансирования. Мелочей для них не существует.
Василий Шихалев сообщил, что уже собрано более 50 предложений от органов местной власти и бизнес-сообщества края. На основе этих инициатив региональное правительство сформировало дополнительный пакет целевых моделей, который нужно обязательно выполнить. Губернатор на одном из заседаний Проектного офиса поставил перед своей командой задачу попасть в первую пятерку Национального инвестрейтинга.
Павел ЛЕБЕДЕВ.
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