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Понедельник| 29 Октября, 20:07 |
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Перспектива побережья
Ванино-Совгаванский транспортный узел после распространения режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на Ванинский и Совгаванский районы стал одной из главных точек развития Хабаровского края.
Два года назад статус порто-франко был присвоен Ванинскому району. Сейчас 13 резидентов СПВ планируют инвестировать в строительство новых объектов свыше 80 млрд рублей. Самый крупный проект стоимостью 33 млрд рублей - это угольный терминал АО «ВаниноТрансУголь».
Здесь уже построена значительная часть инфраструктуры - автодороги, сети, железная дорога до станции Дюанка. Продолжаются гидротехнические работы, строительство вспомогательных зданий. На новом предприятии будет создано более 500 рабочих мест. Его строительство участники выездного заседания смогли оценить лично, посетив стройплощадку и убедившись, что строительство идет по графику.
Советско-Гаванский муниципальный район статус «Свободного порта» получил в июле 2018 года и очень быстро воспользовался полученными преференциями. Сейчас общий портфель заявленных инвестиций от 15 компаний оценивается в 54 млрд рублей. Первым резидентом стало ООО «Бункер - Порт». Местом реализации проекта будет площадка морского порта, находящегося в бухте Окоча залива Советская Гавань.
«Компания намерена заняться реконструкцией существующей инфраструктуры морского порта Советская Гавань с целью увеличения объемов перевалки генеральных грузов, а также строительством дополнительной инфраструктуры, сооружений и подъемно-транспортных механизмов для осуществления, хранения и перевалки навалочных грузов (зерновых сельскохозяйственных культур», - рассказал директор ООО «Бункер - Порт» Денис ДУБОВ.
В правительстве Хабаровского края намерены активно привлекать новых инвесторов, для этого планируют вести серьезную работу по ликвидации барьеров в развитии приморских территорий края. Одним из главных вопросов является расширение участка БАМа от Комсомольска-на-Амуре до Ванино.
«Важно, что сегодня железнодорожники четко обозначили свои планы по развитию магистрали. Эти проекты поддержаны президентом страны, включены в программу, есть финансирование. Это движение видят инвесторы. То есть, сегодня у всех, кто занимается развитием экономики, транспортной составляющей, есть понимание, что идет поступательное развитие. Это повышает востребованность нашего побережья», - подчеркнул председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ.
Назрела необходимость решения «земельного вопроса». На побережье значительная часть участков, в том числе привлекательных для инвесторов и граждан, желающих взять «дальневосточные гектары», находятся в собственности Минобороны. В ближайшее время военное ведомство приступит к поэтапному процессу отчуждения участков.
Важнейшей проблемой для прибрежных территорий является экологическая. Перевалка угля открытым способом создавала много проблем для населения. Для ее решения был предпринят целый ряд экологических мер, направленных на подавление угольной пыли. Результаты уже видны, но нужно двигаться дальше. Представители инициативной группы, созданной в Ванино, предложили создать в поселке единый центр мониторинга состояния атмосферного воздуха.
В Совгаванском районе получили развитие инфраструктурные проекты. Одним из ключевых является модернизация аэропорта Май-Гатка - главных воздушных ворот для Ванинско-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. На первом этапе будет сделано несколько важных шагов по повышению безопасности полетов.
Уже сейчас за счет краевого бюджета идет закупка специализированной техники для обслуживания аэропорта, начался монтаж нового ограждения периметра аэродрома. Решается вопрос об установке контрольно-корректирующей станции и светосигнального оборудования. Это позволит повысить регулярность полетов.
Параллельно будет вестись капитальный ремонт здания действующего аэровокзала. Это предлагается сделать при поддержке крупных инвесторов, работающих на территории двух районов. Первый шаг уже сделан - при участии компании «Дальтрансуголь» выполнен ремонт кровли здания аэровокзала и накопителя.
Есть и перспективные задачи - привлечение к полетам на Май-Гатку авиакомпании «Аврора». Перевозчик уже начал работу на местных авиалиниях в крае и выполняет полеты по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре.
Входит в график и строительство ТЭЦ в Советской Гавани. Подрядчикам удалось набрать хороший темп. Сейчас на площадке трудится около 1 тысячи человек. Ведется параллельная работа на нескольких участках: монтируется система топливоподачи, строятся административные корпуса и распределительное устройство на 110 кВ, прокладывается тепломагистраль от станции до Советской Гавани. Ввод ТЭЦ намечен на декабрь 2019 года. Ее ввод обеспечит резидентов стабильной электроэнергий и даст возможность наращивать мощности в дальнейшем.
Клим ПАВЛОВ.
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