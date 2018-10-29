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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Предприимчивые дальневосточники осваиваются в ТОР
Форум прошел в Хабаровске на фоне смены губернатора края, и поэтому местный бизнес напрягся в ожидании: что ему скажет новый глава региона. Сергей ФУРГАЛ мешкать не стал и максимально использовал предоставленную площадку.
Уже в нулевой день Дальневосточного форума новый губернатор провел встречу с активом деловых объединений края, в ходе которой изложил свое видение сотрудничества с бизнесом. Он пообещал полную поддержку местному деловому сообществу, но взамен попросил о трех вещах.
- Первое - это регистрация в Хабаровском крае. Данный пункт является обязательным условием для нашей поддержки. Второе - соблюдение законодательства, в том числе экологического. Ну и третье - уплата налогов. Мы просим пересмотреть свои позиции. НДФЛ сегодня является очень серьезным источником для пополнения бюджета Хабаровского края, - заявил Сергей Фургал.
Глава региона призвал бизнесменов изменить подход в части выплат заработной платы и отказаться от «серых» схем. А некоторых представителей бизнеса - внимательнее отнестись к социальной нагрузке. Со своей стороны, от имени краевого правительства, Сергей Фургал гарантировал оказать содействие предпринимателям и избавить их от излишней волокиты.
- Я понимаю, что некоторые чиновники на местах способны чинить препятствия. Бюрократизировать процессы. Все сообщения об этих фактах я возьму под свой контроль. И если будет нужно - попрошу разобраться в спорной ситуации федеральные надзорные органы, - подчеркнул губернатор.
В отличии от предыдущих, на третьем бизнес-форуме были изменены форматы площадок и расширена география. На него собрались около 2000 участников и гостей из разных регионов Дальнего Востока, Сибири и Москвы. В ходе круглых столов, дискуссионных площадок и питч-сессий организаторы охватили широкий круг вопросов, волнующих малый бизнес.
В первый день прошел Муниципальный экономический форум, участниками которого стали представители районов Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока. Во второй день состоялись заседание финклуба и региональный этап национальной бизнес-премии «Бизнес - Успех». На третий день прошло пленарное заседание, а финишировал форум в четвертый день мастер-классами и обучающими мероприятиями для предпринимателей.
«Задача бизнес-мероприятия состояла в том, чтобы обсудить возможности роста местной экономики с учетом практических аспектов. Ряд площадок был создан как раз для того, чтобы представить конкретные инструменты, чтобы развиваться и работать более эффективно», - отметил заместитель министра экономического развития края - начальник управления формирования региональной политики улучшения делового климата Юрий РЫБКО.
Здесь Хабаровскому краю было, что представить. Властям региона удалось выстроить новую экономическую политику, основой которой стали территории опережающего развития, режимы свободного порта и региональные центры экономического роста. В крае созданы три ТОР - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на- Амуре, в правительстве страны рассматривается вопрос об открытии ТОРа в Чегдомыне. Также действуют две территории СПВ - в Ванинском и Совгаванском районе - и пять центров экономического роста.
Одним из нововведений форума стал «Турнир на миллион» от Фонда поддержки малого бизнеса Хабаровского края. На него заявились представители МСП - участники деловой площадки. Они представили свои проекты для получения сертификата на дальнейшее развитие в размере 1 млн рублей под 1% годовых. Розыгрыш прошел в рамках заседания финансового клуба форума, на котором обсуждались финансовые инструменты поддержки объектов малого и среднего бизнеса. В работе финклуба приняли участие руководители банков, кредитных организаций и государственных структур, занимающихся кредитованием.
По его итогам Сергей Фургал объявил, что в регионе будет создана отдельная комиссия, которая поможет бизнесменам правильно готовить документы для получения кредитов на реализацию своих проектов.
- Не секрет, что для сбалансированного развития любого региона нужны как крупные точки роста, так и объекты малого и среднего бизнеса, - сказал Сергей Фургал. - Но если большие предприятия проблемы со своим финансированием решают, то представителям МСП в сегодняшних реалиях это сделать сложнее. Поэтому правительство края окажет бизнесу в этих вопросах всестороннюю поддержку. Со стороны кредитных учреждений мы хотим увидеть реальные шаги навстречу.
В рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес - Успех», который впервые состоялся в формате бизнес-форума, свои идеи и проекты завили 20 участников: 16 предпринимателей и 4 муниципальных образования. По его итогам были названы пять победителей, которые получили символ премии - «золотой» домкрат, а также подарочные наборы от партнеров номинаций.
В числе лауреатов - Мария МАСЛОВА (компания «Стирай-город»), которая победила в номинации «Лучший молодежный проект» (партнер номинации - Промсвязьбанк). Вручая премию, заместитель управляющего Дальневосточного филиала Промсвязьбанка Сергей РУМЯНЦЕВ отметил, что этот бизнес является социальным: «Вы открылись в кризис, когда никто ничего не открывал. Ваш пример должен вдохновлять других, показывать молодежи, что можно двигаться вперед в любых ситуациях».
Максим МОСКВИТИН первенствовал в номинации «Лучший производственный проект» (партнер номинации - Промсвязьбанк). Его компания «ЁСИТИ» производит продукцию для детей и инвалидов. Задача предприятия заключается в том, чтобы в масштабах ДФО и Хабаровского края удовлетворять потребность населения в качественном, безопасном, современном детском и спортивном игровом оборудовании.
Оксана ЛЕБЕДЕВА стала лучшей в номинации «Лучший экспортный проект» (партнер номинации - Российский Экспортный Центр). Созданная ей группа компаний «Таежная Пасека» представляет собой пчеловодческий кооператив, занимающийся производством, фасовкой, оптовой реализацией натурального меда через собственную торговую сеть (экспорт в страны АТР), созданием питомников по выращиванию ягод и дикоросов.
Полина БРЕЙТЧУТ победила в номинациях «Лучший проект в сфере ЗОЖ» (партнер номинации - Федеральная пассажирская компания) и «Народный предприниматель». Ее детище - международная сеть детских школ балета «Lil Ballerine», где малыши уже с 2-х лет делают свои первые шаги в балете и покоряют сцену. На данный момент сеть насчитывает более 70 филиалов на территории РФ, стран СНГ, в Китае, готовится к открытию филиалов в Корее и ОАЭ.
Кирилл КОШЕНКОВ чемпионствовал в номинации «Лучший интернет-проект» (партнер номинации - банк ВТБ). Компания «Искра», учрежденная им, организует масштабные события (до 40 000 человек) на Дальнем Востоке и внедряет новейшие технологии в ивент-индустрии.
«Участие в Национальной премии - это возможность рассказать о своем бизнесе широкому кругу людей, среди которых - представители власти, банкиры и инвесторы. Победители получат не только награды, но и уникальные возможности, в том числе, бесплатного обучения в «Сколково», - отметил заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению делового климата края, председатель правления общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края» Андрей ВЕРЕТЕННИКОВ.
Еще одним значимым событием бизнес-форума стало заключение ряда соглашений с Ассоциацией участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка». В частности, в Хабаровске будет создан экзаменационный центр для реализации независимой оценки квалификации. Центр начнет свою работу в ближайшее время на базе регионального отделения РСПП.
«Центры независимой оценки квалификации создаются сегодня практически во всех крупных регионах страны. С января 2020 года для компаний с государственным участием применение профессиональных стандартов станет обязательным. Поэтому учитывая, что финансы - это кровеносная система экономики, создание нашего представительства здесь, в Хабаровске, позволит обеспечить проведение экзаменов в рамках процедур независимой оценки квалификации, не выезжая за пределы региона», - подчеркнула генеральный директор Ассоциации Диана МАШТАКЕЕВА.
Итоги третьего ДВ-форума предпринимателей подвела руководитель АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке Ольга КУРИЛОВА. По ее словам, Агентство работает в Хабаровском крае уже пять лет и видит происходящие здесь позитивные процессы.
«Хабаровский край практически по всем направлениям стал пилотным регионом. Именно здесь нам удалось правильно выстроить систему работы органов власти, ориентировать ее на инвесторов. Мы реализовали в крае упрощенный режим «одного окна», когда бизнес может получить максимум госуслуг в одном месте, - подчеркнула Ольга Курилова.
Она констатировала, что в настоящее время у Хабаровского края хорошие позиции в сфере инвестиционной привлекательности. В этом году в национальном рейтинге инвестклимата регионов РФ Хабаровский край улучшил свою позицию сразу на 22 пункта. Сегодня регион занимает 18 место. Для примера - Приморский край находится на 76 строчке. В крае реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, создано инвестиционное агентство при правительстве Хабаровского края.
Фото пресс-службы губернатора Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН
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