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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 29 Октября, 20:07 |
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Автомагистраль "Обход Хабаровска" соединит сразу три федеральные трассы
Для реализации этого проекта правительство региона учредило краевое государственное казенное учреждение «Краевой центр развития государственно-частного партнерства», которое занималось продвижением и внедрением идеи, а сейчас осуществляет функции заказчика на ведущемся строительстве. Заместитель руководителя учреждения Данила ГРИГОРЬЕВ расскрыл «Дальневосточному капиталу» детали проекта
«Мы в течение последних двух лет очень активно готовились к реализации этого проекта, и в конце прошлого года началось строительство дороги. Очень приятно, что наша работа отмечена на таком высоком уровне. Инфраструктура призвана улучшать качество жизни, и наш проект направлен именно на это. Мы строим современную магистраль, которая позволит разгрузить Хабаровск, связать воедино три федеральные трассы, соединить площадки территорий опережающего развития».
Автомагистраль «Обход Хабаровска» соединит сразу три федеральные трассы: А-370 «Уссури», Р-297 «Амур» и А-375 «Восток», а также площадки ТОСЭР «Хабаровск», и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая. Протяженность дороги составляет почти 27 километров. Ширина проезжей части равняется 15 метрам, она состоит из четырех полос. На трассе будет построено 24 моста и путепровода, а также пять транспортных развязок, на которых установят терминалы для взимания платы. Строительство трассы рассчитано на 3,5 года.
Общая стоимость составляет 41,1 млрд рублей, из них чуть более 18 млрд - средства федерального бюджета и федерального дорожного фонда, 12 млрд - бюджета Хабаровского края и 11 млрд - объем частных инвестиций. Концедентом выступает правительство Хабаровского края, концессионером - ООО «Региональная концессионная компания» (РКК), входящая в группу «ВИС». Соглашение между правительством Хабаровского края и РКК заключено сроком на 15,5 лет, из которых 3,5 года уйдет на строительство трассы и 11,5 лет - на платную эксплуатацию автодороги концессионером до полного погашения задолженности. Предполагается, что за это время дорога «заработает» 46 млрд рублей, из которых 22 млрд уйдут на оплату затрат концессионера, а 24 млрд - в казну края. Хочется особо подчеркнуть, что федеральные деньги в этой стройке являются государственным бонусом.
Строительство автомобильного обхода Хабаровска, по словам Данилы Григорьева, идет полным ходом, с опережением графика. Оно обрастает придорожной инфраструктурой, в проект входят новые инвесторы, в том числе зарубежные.
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