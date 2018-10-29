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От керосиновой лампы до "цифры"
Хабаровскому краю в октябре 2018 года исполняется 80 лет. Дата - серьезная, что и говорить. За восемь десятилетий регион шагнул из эпохи керосиновых ламп в век космических технологий, цифры и инноваций. Приоритет социально-экономического развития Дальнего Востока, провозглашенный правительством России, явственно ощущается в первую очередь именно здесь. Приамурье стало своего рода испытательным полигоном для новаций в экономической и социальной сферах. В крае активно внедряются такие специальные режимы, как территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт, механизмы государственно-частного партнерства. Результаты такой политики видны невооруженным глазом.
Индустриальный комплекс Хабаровского края 2017-й год завершил с ростом в 20 %. Все предприятия военного и гражданского авиа- и судостроения работают стабильно. Есть первые позитивные результаты в реализации новой экономической политики. Созданы три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), режим Свободного порта Владивосток (СПВ) распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы. Мощный стимул к развитию, благодаря поддержке Президента, получил город Комсомольск-на-Амуре.
Экономической визиткой Приамурья стали самолеты и корабли. В Комсомольске-на-Амуре, который является промышленным форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, делают самые современные в мире истребители Су, «самолеты-невидимки» Т-50, региональный пассажирский авиалайнер «Суперджет-100». Со стапелей комсомольских верфей сходят атомные субмарины, грозные корветы, а также рыболовные траулеры и морские буксиры. Нефтеперерабатывающая отрасль края обеспечивает качественными видами топлива весь транспорт, работающий на Дальнем Востоке. На этом топливе ходят корабли, летают самолеты, ездят автомобили и тепловозы.
Эти и другие направления призваны вывести краевую экономику на качественно иной уровень. Но экономика - не самоцель. Это фундамент для решения других и, в первую очередь, социальных задач. Именно развитие социального направления Хабаровского края и является главным приоритетом. Говоря другими словами: все, что делается в экономике, должно служить людям, считают в руководстве Хабаровского края.
И она служит. В XXI веке на глазах меняется облик хабаровских городов. Комсомольск-на-Амуре, на который долго не обращали внимание, расцветает на глазах. Берег Амура одевается в красивую набережную, благоустраиваются улицы, строятся новые культурные и социальные объекты. В один из самых современных городов России превратился Хабаровск, в котором уже в нынешнем столетии появились новые микрорайоны и дорожные развязки, спортивно-зрелищные комплексы и благоустроенные зоны отдыха.
Там, где рождаются киты
Ни с чем не сравнима природа Хабаровского края. С запада его обрамляет Хинган, с юга - Сихотэ-Алинь, на севере он упирается в якутскую тундру, а на востоке омывается Тихим океаном. Жемчужиной прибрежья является Шантарский архипелаг, одно из самых труднодоступных и красивых мест восточной оконечности России. Шантары являются родиной китов. Здесь водятся хищные киты-касатки и настоящие морские гиганты - гладкие киты. Острова архипелага населяет огромное количество морских птиц.
Хабаровский край - страна рек и озер, их в бассейне Амура насчитывается более 1500. Главной природной достопримечательностью является река Амур, входящая в десятку самых полноводных и протяженных рек в мире. В ее водах водятся такие речные «монстры» как осетр и калуга, ихтиофауну реки составляют более ста различных видов рыб. На нерест заходят миллионные косяки лососей. По берегам растет амурская тайга, поднимающаяся к небу мощными стволами кедров и сосен, елей, многочисленными породами широколиственных лесов. В них водятся хозяин амурской тайги - тигр, бурые и белогрудые медведи, стада кабанов и коз, соболя и другие пушные звери. Поэтому охота и рыбалка являются одними из самых любимых увлечений для жителей региона.
История освоения Приамурья уходит в середину 17 века и связана с деятельностью многих выдающихся людей России, имена которых увековечены в названиях улиц, поселков и городов восточной России. Поярков, Дежнев, Хабаров, Невельской, граф Муравьев-Амурский, капитан Дьяченко, барон Корф, Арсеньев - список можно продолжать до бесконечности. Все они внесли свой вклад в продвижении России на восток, «встречь солнцу», благодаря им Россия сегодня уверенно стоит на берегах Тихого океана.
Летопись края тесно вплетена в героику этого движения на восток, а также в военные конфликты с Японией и Китаем, гражданскую и Вторую мировую войны. Именно в Хабаровске был подписан акт о капитуляции Квантунской армии Японии. Военные заслуги дальневосточной столицы отмечены в 2012 году присвоением ей звания «Города воинской славы».
Однако заселение приамурских земель имеет куда более давнюю историю, чем только последние 80 лет. На берегу Амура в национальном селении Сикачи-Алян найдены петроглифы - это наскальные изображения, сделанные людьми около десяти тысяч лет назад. Так что, счет человеческой жизни в Приамурье идет на десятки тысяч лет. Сегодня в национальных селениях в Хабаровском крае проживает около 11 тысяч нанайцев - это как раз и есть прямые наследники тех самых древних людей, следы которых обнаружены в петроглифах. Нанайцы считаются потомками некогда могущественного государства чжурчжэней, разрушенного Чингисханом.
Досье «Дальневосточного капитала»: Нанайцы - самая многочисленная группа из числа коренных малых народностей, населяющих Приамурье. Проживают здесь также нигидальцы (около 500 человек), ульчи (свыше 2600), эвенки (около 4100), нивхи (около 2150), урочи (около 450), удэгейцы (свыше 600). Всего в Хабаровском крае зарегистрировано около 150 национальных общин, которые традиционно занимаются охотой и рыболовством.
Новому времени - новые бренды
Начало XXI века ознаменовали качественно новые подходы к экономике. Если раньше на первом месте стояли объемы и номенклатура, то теперь - предложение товара и стратегия его продажи. В сфере бизнеса стали заправлять бренды. И Приамурье быстро сориентировалось в изменении ситуации на рынке. Сейчас визитной карточкой Хабаровского края стал Инженерный форум, проходящий в Комсомольске-на-Амуре и олицетворяющий возможности региона в инновационной экономике.
Успех начинания оказался таким ярким, что он за три года проделал путь от регионального до всероссийского. Задумывая его, в крае хотели подчеркнуть кадровую и технологическую продвинутость Приамурья. Ведь для того, чтобы делать современные боевые и гражданские самолеты, строить корабли, выплавлять металл, нужно не только внедрить самую передовую технику, но и уметь работать на ней. Поэтому пристальное внимание в крае уделяется образованию, подготовке инженерных кадров, молодежной политике.
Ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей ИВАНЧЕНКО отметил, что сегодня Хабаровский край - один из привлекательных и перспективных регионов для получения образования не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России. Об этом свидетельствуют итоги приемной кампании в вузы в этом году. Для примера, только на обучение в ТОГУ свои заявления подали абитуриенты из 42 регионов страны. «Это говорит о выстроенной системе образования и привлекательности Хабаровска и Хабаровского края для абитуриентов со всей России. И наша задача сегодня - создать все условия, чтобы они работали и создавали здесь семьи, растили детей и развивали Дальний Восток. И мы будем ее выполнять. Я думаю, именно с этой программой мы идем в будущее», - подчеркнул Сергей Иванченко.
Досье «Дальневосточного капитала»: В 2013-м году доля светлых нефтепродуктов, произведенных по Евростандарту на ХНПЗ, к общему объему производства достигла 11%, а в 2017 году она уже составляла 33%. С начала 2013 года завод приступил к выпуску автомобильных бензинов АИ-92, АИ-95 и АИ-80 стандарта «Евро-5», в 2014 году освоил выпуск дизтоплива пятого экологического класса, а в 2016 году разработал и внедрил технологию для выпуска высококачественного автомобильного бензина АИ-98 стандарта «Евро-5». На их базе были сделаны заводские брендовые марки «Грин ЭКО Нео».
Современные подходы внедряются в судостроении. Как следствие, в отрасли, которая на рубеже XX и XXI веков находилась в тяжелом состоянии, сейчас происходит возрождение. На Амурском судостроительном заводе реализуется большая программа по строительству корветов для морского флота России, предприятие все больше набирает гражданских заказов. Хабаровский судостроительный завод вывел на рынок современный пассажирский речной теплоход, который был продемонстрирован президенту России на Восточном экономическом форуме и получил его полное одобрение.
Цифровизация, технологический рывок вперед за счет внедрения современного оборудования демонстрируют предприятия топливно-энергетического комплекса Хабаровского края. Это - единственный регион в ДФО, где есть сразу два нефтеперерабатывающих завода - Хабаровский и Комсомольский. На обоих недавно завершилась масштабная модернизация, которая позволила вывести на рынок топливо, отвечающее мировым стандартам.
Изменилось лицо хабаровской энергетики. После реформирования энергосистемы в 2001 году на Дальнем Востоке вместо региональных многопрофильных энергокомпаний появились структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Прямым «наследником» бывшего «Хабаровскэнерго» стало АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК). Важнейшим событием в отрасли явился перевод на природный газ энергохозяйства Приамурья, осуществленный этой компанией.
Программа газификации в ДГК осуществляется с 2007 года. На газ переведены Хабаровская ТЭЦ-2, восемь котлов Хабаровской ТЭЦ-1, четвертый энергоблок Хабаровской ТЭЦ-3, Николаевская ТЭЦ. Газификация позволила почти в три раза снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, и в четыре раза - выход золошлаковых отходов при работе энергообъектов. Инвестпрограмма 2018 года в объеме 4,8 млрд рублей продолжает линию компании на техническую модернизацию и строительство новых энергетических объектов.
По территории края проходят две железные дороги - Транссиб и БАМ. Только в Хабаровском крае за два последних года ДВЖД, являющаяся филиалом ОАО «РЖД», перевезла по ним 40,7 млн тонн грузов, рост по отношению к 2015 году составил 7,1 %. Это уголь, наливные, лесные, строительные и другие грузы, необходимые потребителям как на внутреннем рынке, так и поставляемые на экспорт. Инвестиционной программой РЖД в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники только в границах Хабаровского края в течение 2016 - 2018 гг. запланировано направить 53 млрд рублей.
На берегу Татарского пролива, в Ванино и Советской Гавани, за последнее время выросло несколько новых портов, построенных по последнему слову техники, с использованием мероприятий по защите экологии. Они занимаются перевалкой экспортных грузов. Новое развитие получил Ванинский морской торговый порт.
Активно обновляется аэропорт Хабаровска. На его территории развернулось строительство аэровокзального комплекса, способного обслуживать пассажирские потоки как внутри России, так в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая стоимость работ составляет 20 млрд рублей. После ввода всех объектов авиапассажирского комплекса аэропорт «Новый» превратится в быстро развивающийся хаб, который свяжет северо-восток ДФО с центром России и странами АТР. Специалисты прогнозируют, что к 2030 году здесь будут обслуживаться до четырех миллионов авиапассажиров в год.
«Инновационные подходы, применяемые при проектировании и управлении строительством, опыт наших партнеров - техзаказчика DBC Consultants и генподрядчика - турецкого консорциума ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ, слаженная совместная работа по финансированию проекта с Группой ВЭБ и, конечно, внимание и поддержка государства позволяют успешно выдерживать график и завершить строительство в срок. Конструктивное взаимодействие с Правительством Хабаровского края позволит обеспечить решение задач развития транспортной инфраструктуры, туристического и транзитного потенциала Хабаровского края», - отметил председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК.
В Хабаровском крае стабильно растет добыча драгоценных металлов: золота, серебра, олова. Это также напрямую связано с приходом в отрасль таких «продвинутых» компаний, как, к примеру, «Полиметалл», которые используют в разведке и переработке полезных ископаемых даже элементы космических технологий. В лесоперерабатывающем комплексе также наступило время новых технологий. Здесь ставка делается на переработку круглого леса, выпуск изделий с высокой добавленной стоимостью, в которых нуждается как российский, так и зарубежный рынок. «РФПЛ-групп», «Римбунам-Хиджау», «Смена-Трейдинг» и другие компании внедряют современное оборудование и продвинутые маркетинговые стратегии.
Время перемен наступило и для рыбодобывающего комплекса Хабаровского края. Долгие годы он держался на производственной базе, доставшейся в наследство от советских времен. Однако ничего не бывает вечным, и ресурс старого запаса иссяк. На смену пришла новая программа правительства РФ по возрождению рыбодобывающего флота и береговой инфраструктуры под названием «квоты под киль». В ее рамках рыбодобывающие компании края также заявили о намерениях строить новый рыболовный флот и перерабатывающие заводы. Ряд компаний уже реально этим занимается.
Наряду с Инженерным форумом, еще одним узнаваемым брендом Хабаровского края стала выставка-ярмарка «Наш выбор 27». В 2018 году она стала победителем конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая ярмарка». Главное ее предназначение - продвижение товаров местных производителей под брендом «Наш выбор 27». Успех ярмарки на всероссийской арене вызван прежде всего оживлением внутреннего производства в крае. Например, мороженое, произведенное в Комсомольске на предприятии «Дакгомз», пользуется большим спросом на китайском рынке. В сельское хозяйство региона пришел такой мощный инвестор, как компания «СКИФ-Агро», возводящая самый крупный свинокомплекс в крае. Жители края активно участвуют в программе «Дальневосточный гектар». Здесь появилось первое поселение «гектарщиков» под названием «Дальневосточное».
Значительное развитие получил въездной туризм. В Хабаровске построены несколько отелей мирового уровня, развивается туристическая инфраструктура. Проводятся, к примеру, такие имиджевые мероприятия, как «Уха с губернатором», фестиваль в Де-Кастри «Серебряная корюшка», международные гастрономические конкурсы. Это все больше привлекает туристов из АТР. Перспектива отрасли связана с развитием круизного туризма. Хабаровский проект «Амур-Батюшка» вошел в федеральную программу модернизации туристических объектов, стал еще одним узнаваемым брендом Хабаровского края.
Досье «Дальневосточного капитала»: Население Хабаровского края, по данным последней переписи, составляет 1 333 294 человека. Они заселяют территорию площадью 787 600 кв. км. Ее протяженность с севера на юг достигает 1800 км, а с запада на восток - от 125 до 750 км. Регион является одной из самых больших и экономически развитых территорий ДФО.
Фото автора, пресс-службы губернатора Хабаровского края.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.
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