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30 Октября 2018, 09:00 | Территория |

Дорога с новым статусом

Автодорожное строительство в Хабаровском крае набирает темпы

Год назад состоялось важнейшее для Хабаровского края событие - официальный ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Лидога - Ванино. 20-летняя эпопея строительства, начатая по инициативе Виктора ИШАЕВА и аконченная благодаря стараниям Вячеслава ШПОРТА, завершилась появлением магистрали, значение которой не только для края, но и для всего Дальнего Востока переоценить трудно. Дорога обеспечила прямой выход России к Тихому океану, который намного короче, чем до океанских ворот на побережье Приморья.

Появление прямого автомобильного сообщения дало дополнительный мощный импульс социально-экономическому развитию прибрежных районов Хабаровского края. В последние годы бизнес вкладывался в строительство новых погрузочных терминалов на берегу Татарского пролива. В 2018 году зона действия режима Свободный порт Владивосток (СПВ), первоначально прописанная лишь в Ванино, распространилась и на Советско-Гаванский район, объединив в один стратегический узел весь логистический потенциал территории.

 


 

Магистраль президентского внимания

«Этот узел имеет важнейшее стратегическое значение для страны. Из порта Ванино налажена паромная переправа с Сахалином, отсюда осуществляется арктический завоз в северо-восточные регионы России, отправляются грузы в страны АТР. Железной дороге, даже с учетом реконструкции, не осилить весь вал грузопотока», - рассказал в интервью «Дальневосточному капиталу» заместитель председателя правительства-министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей ИВАШКИН.

Не менее важным, по словам министра, является то, что эта дорога вошла составной частью в транспортную магистраль Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре и в этом качестве была включена в Долгосрочный план развития г. Комсомольска-на-Амуре. Администрации Хабаровского края удалось добиться внесения автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре в перечень дорог федерального значения. Решение о передаче принято, и сейчас краевые и федеральные ведомства ведут работу по техническому оформлению этого решения. Планируется, что уже с 2019 года Росавтодор примет дорогу на свой баланс.

В результате этого решения дорога приобрела необходимый для нового статуса вес. Она объединила в одну транспортную сеть ведущие российские порты на побережье Татарского пролива, промышленную столицу ДФО и административный центр самого крупного субъекта ДФО. К тому же, это - огромная разгрузка для бюджета Хабаровского края, и в то же время - значительное приобретение новых возможностей для улучшения качества главной автодороги региона. Если Хабаровский край был в состоянии выделять на ее содержание сотни миллионов рублей в год, что является серьезной нагрузкой для краевой казны, то федеральное ведомство в соответствии с нормативами будет тратить до трех и больше миллиардов рублей в год. Планируется серьезная модернизация дороги, участок Хабаровск - Комсомольск должен превратиться в четырехполосную магистраль.
И, наверно, это - закономерный итог большой работы. За 20 лет строительства участка Лидога - Ванино Хабаровский край потратил на него из своего бюджета 3,8 млд рублей. Выполнен огромный объем работы.

«Протяженность трассы после всех спрямлений составляет 323 километра, - перечисляет в интервью корреспонденту «Дальневосточного капитала» начальник КГКУ «Хабаровскуправтодор» Александр ВОРОНИН. - Общая ширина дорожного полотна равняется 12 метрам, проезжая часть состоит из двух полос по 3,5 метра каждая. На дороге смонтировано 211 водопропускных труб и 59 мостов, протяженность которых составила почти четыре километра».
Федеральный статус дороги, по мнению Александра Воронина, несет с собой одни плюсы. Финансирование мероприятий по содержанию дороги увеличится минимум в пять раз, соответственно ускорится процесс реконструкции «подуставших» участков. Много на «тихоокеанской магистрали» других проблем, решение которых упирается в отсутствие денег в краевой казне. В федеральной - они есть. «Думается, федералам с их ресурсом будет проще обслуживать новую дорогу, чем не очень богатому «Хабаровскуправтодору», - отметил начальник предприятия.
Дороги уходят на север

С передачей автомагистрали Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к городу Комсомольску-на-Амуре в федеральную собственность у Хабаровского края появляются возможности для дальнейшего развития сети автомобильных дорог в регионе. Территория обширная, а путей на тот же север мало. Например, три муниципальных района края - Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский - в силу географических особенностей вообще не имеют автомобильных дорог, связывающих северные территории с краевым центром. Соответственно, нужно приводить в порядок существующие автотрассы, строить новые. В министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края, отвечающем за транспортную инфраструктуру края, «Дальневосточному капиталу» рассказали о состоянии дел в дорожной отрасли.

Досье «Дальневосточного капитала»: Общая протяженность дорог в крае составляет 10 519,9 км, из них: федеральных - 488,6 км, региональных - 3 978 км, местных - 6 083 км. За пять лет (по информации на начало 2018 года) в крае введено в эксплуатацию 262 км региональных и межмуниципальных дорог (в среднем 52,4 км в год).

И каковы же эти планы? Начнем по порядку, по мере их значимости для экономики региона. Грунтовая дорога Аян - Нелькан входит в перспективный план развития Северного транспортного коридора дороги Вилюй - Колыма - Аян - Якутск, соединяющей субъекты Российской Федерации. Является одной из старейших дорог северо-востока России. В настоящее время построено 176 км дорожного полотна Аян - Нелькан, необходимо построить обход хребта Джугджур, протяженностью 55 км.

Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре нацелена на обеспечение автомобильной транспортной связью краевого центра - г. Хабаровска и крупнейшего промышленного центра - г. Комсомольска-на-Амуре с населенными пунктами в нижнем течении р. Амур, а также с международными портами на Тихоокеанском побережье - Де-Кастри и Николаевском-на-Амуре. Дорога призвана решать жизненно важные задачи социально- экономического развития Комсомольского, Ульчского и Николаевского муниципальных районов для обеспечения их хорошим круглогодичным автомобильным сообщением между собой. Актуальность завершения строительства дороги связана сегодня и с развитием ТОСЭР «Николаевск-на-Амуре».
В первоначальном варианте дорога строилась на отдельных участках как технологическая, в основном для лесной промышленности Хабаровского края. С 1980 года в течение пяти лет участки разрозненной ведомственной сети лесовозных дорог и автозимников силами «Дальлеспрома» соединили в единую сеть для круглогодичного жизнеобеспечения лесозаготовительных предприятий, поселков трех районов края (Комсомольского, Ульчского, Николаевского). Реконструкция автодороги по параметрам IV категории начата в 2001г. Общая протяженность автодороги изначально составляла 605 км. За счет проведенных в 2005-2007 годах дорожных работ она была уменьшена на 36 км, и сегодня ее длина составляет 589 км, из которых введено в эксплуатацию уже около 330 км.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2015-2016 годах было освоено 1,24 млрд рублей, в том числе 196,77 млн рублей краевого бюджета и 1,05 млрд рублей федерального бюджета. В 2017 году объем финансирования составил 111,84 млн рублей, в том числе 94,1 млн рублей краевого бюджета и 17,74 млн рублей федерального бюджета. И в 2018 году планируется освоить 170,10 млн рублей краевого бюджета. Для завершения строительства автодороги на всем протяжении требуется порядка 38,0 млрд рублей.

Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын свяжет круглогодичным автомобильным сообщением Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын и обеспечит непрерывную транспортную коммуникацию Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре с районными центрами Солнечного, Верхнебуреинского муниципальных районов, муниципального района им. Полины Осипенко.
Начало строительства было положено в период строительства БАМа как технологической вспомогательной дороги. Тогда построили 272 км дороги. С 2001 года введено в эксплуатацию 97 км, в том числе с 2009 по 2015 годы - 83 км. Общая протяженность составляет 503 км. Ориентировочная сумма необходимых финансовых средств составляет около 13,5 млрд рублей.

Для завершения работ по ее приведению к параметрам автомобильной дороги IV-ой технической категории необходимо выполнить реконструкцию 177 км автомобильной дороги. Это обеспечит выход 17 населенных пунктов Верхнебуреинского муниципального района с населением более 33 тысяч человек и жителей Солнечного муниципального и района им. Полины Осипенко, расположенных в районе строительства дороги, на общую сеть автомобильных дорог края. Особой необходимостью является реконструкция участка автодороги км 162 (п. Герби) - км 217 (п. Сулук) общей протяженностью 55 км и строительство двух мостовых переходов через р. Герби и р. Аякит. Для реализации данного комплекса работ необходимы капиталовложения в размере свыше 4 млрд рублей.

Фото КГКУ «Хабаровскуправтодор».

Олег УССУРИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: автодорожное строительство  Хабаровский край 


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