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29 Октября 2018, 12:03 | Территория

Промышленная реновация по-хабаровски

В Комсомольске-на-Амуре создается индустриальный центр завтрашнего дня

До последнего времени термин реновация мы слышали только применительно к Москве. Там проводят жилищную реновацию, переселяя москвичей из «хрущевок» в современные дома. Поэтому термин плотно вошел в сознание как синоним актуальных и позитивных преобразований. Оказалось, не только в социальной сфере. Город президентского внимания, как называют Комсомольск-на-Амуре, не мог остаться в стороне от модного и весьма полезного веяния. Только занялись здесь промышленной реновацией, которая стала составной частью Комплексного долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Этот план, напомним, был утвержден правительством РФ в 2016 году с целью скорейшего улучшения городской и социальной инфраструктуры и повышения качества жизни людей Города Юности. Государство взяло курс на интенсивное развитие Дальнего Востока и быструю интеграцию региона в экономику АТР, а его промышленная столица выглядела, скажем честно, довольно непривлекательно. В Комсомольске-на-Амуре, производящем 48% промышленной продукции Хабаровского края, 100% самолетов и 60% нефтепродуктов Дальневосточного федерального округа, из-за аварийного состояния дорог даже закрылось движение трамваев.

Поэтому на восстановление городской инфраструктуры и строительство новых объектов было направлено 62,9 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 49,3 млрд рублей, средств бюджета Хабаровского края - 6,5 млрд рублей, внебюджетные источники - 7,2 млрд рублей. Большинство мероприятий и объектов будут реализованы до 2020 года. Это по-настоящему большая стройка, предусматривающая, в том числе, модернизацию существующих производств и создание новых рабочих мест.

В частности, в экономическом разделе плана предусмотрены расходы на создание инфраструктуры территории опережающего развития «Комсомольск» - в размере 1,2 млрд рублей. На данной территории планируется создание предприятий по глубокой обработке древесины, крупного завода по механообработке и производству деталей для авиастроения, рыбоперерабатывающей фабрики. Всего, в соответствии с планом, планируется создание более 5 тысяч современных рабочих мест. Но этого оказалось недостаточно для развития экономического потенциала промышленного форпоста России на Востоке страны в свете новых задач.

Поэтому в июне 2017 года по поручению президента России министром промышленности и торговли РФ и губернатором Хабаровского края была утверждена Программа-план мероприятий подготовки ведомственного проекта по развитию промышленности Комсомольска-на-Амуре, или промышленной реновации, а 22 января 2018 года сформирован его паспорт. Итоги подготовительной работы в контексте перспектив машиностроения и металлургии в регионе были рассмотрены на расширенном заседании правительства Хабаровского края, которое состоялось в середине этого года.

Выступивший с докладом заместитель председателя Правительства края-министр промышленности и транспорта Сергей ИВАШКИН отметил, что в Хабаровском крае производится больше половины дальневосточного объема продукции машиностроения и около 80 % металлургии. В данных отраслях, по его информации, занято более 100 организаций, на которых трудится 28,5 тысяч человек. Эти предприятия являются крупнейшими налогоплательщиками края. Только в 2017 году они перечислили в бюджет около 2,9 млрд рублей.

Реализация комплексного плана развития Города Юности, отметил министр, обеспечила условия для роста объемов выпуска продукции. По итогам работы за 2017 год индекс производства транспортных средств и оборудования составил 124% к уровню 2016 года, машин и оборудования − 151,2%. Наиболее существенный рост отмечен в авиастроении. Так, филиал «Гражданские самолеты Сухого» нарастил объемы более чем на 70%. Позитивная динамика была также обеспечена за счет выполнения гособоронзаказа на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском авиастроительном заводе.

«Важнейшей задачей является сохранение достигнутых объемов производства. С госкорпорациями и федеральным центром, руководителями субъектов РФ мы прорабатываем вопрос обеспечения новыми заказами. В перспективе может появиться проект по строительству грузопассажирского судна для Камчатского края. Кроме того, на 2019 год в сторону увеличения планируется скорректировать программу выпуска самолетов «Сухой Суперджет 100», - отметил Сергей Ивашкин.

Проект промышленной реновации, разработанный Минпромторгом РФ совместно с краевыми властями, представил на заседании правительства заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ. По расчетам Минпромторга РФ, отметил он, в рамках плана в развитие промышленности Города Юности до 2025 года планируется привлечь около 240 млрд рублей.

По его словам, будут задействованы крупные финансовые организации и корпорации, ведущие промышленные предприятия. В их числе - Объединенная авиастроительная корпорация, АО «ОСК», ГК «Внешэкономбанк», АО «Корпорация «МСП», ООО «ТОРЭКС - Хабаровск». Они обеспечат загрузку, а также привлечение средств в модернизацию мощностей.

«Проект позволит объединить меры и финансовые инструменты по развитию авиа- и судостроения, металлургии, создать новые производства и рабочие места. Его реализация также обеспечит подготовку кадров для промышленных предприятий», - сказал Алексей Беспрозванных.

Промышленная реновация, подчеркнул замглавы Минпромторга, нацелена на увеличение средней загрузки предприятий авиа- и судостроения г. Комсомольска-на- Амуре в 1,5-1,7 раза или до 67% к 2025 г. В металлургической отрасли объем отгруженной продукции к 2025 г. должен вырасти в 4,3 раза по сравнению с 2016 г. Также важной целью проекта должно стать увеличение объемов подготовки и рекрутинга высокопроизводительных кадров по инженерно-техническим направлениям на 25% к 2025 г.

«Перед нами стоят большие задачи. Мы уже сейчас можем наблюдать конкретные результаты реализации ведомственного проекта. Начата проработка инвестиционного проекта по строительству и запуску целлюлозно-бумажного комбината в г. Амурске с объемом инвестиций свыше 160 млрд руб. Достигнута договоренность с ОАО «РЖД» о снижении тарифов на перевозку лома черных металлов для ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», что ранее являлось одним из сдерживающих факторов развития региона», - подчеркнул Алексей Беспрозванных.

В ходе проведения Второго национального инженерного конгресса в Комсомольске-на-Амуре, который состоялся в первых числах сентября этого года, тема промышленной реновации в городе президентского внимания получила дальнейшее развитие. В Комсомольске, как убедились участники форума, уже выстроена система инженерного образования, необходимая для обеспечения современных производств грамотными и квалифицированными инженерами. Она открывает выпускникам путь на высоко- интеллектуальные предприятия и компании Комсомольска и региона в целом.

Участники форума рассмотрели также различные механизмы государственной поддержки промышленности региона, ставшие доступными в рамках программы промышленной реновации. В их числе - Фонд развития промышленности (ФРП) Хабаровского края - единственный на Дальнем Востоке региональный фонд, действующий в связке с федеральным ФРП. Как рассказал директор краевой организации Александр БОБОШКО, после прохождения многоэтапной системы отбора фонд выделяет промышленным предприятиям целевые займы по льготной процентной ставке.

«Сегодня в краевой фонд заведено шесть заявок, одна отправлена на рассмотрение на федеральный уровень. В числе проектов, под которые предприятия намерены получить финансовое сопровождение, - лесопереработка, альтернативная энергетика, производство удобрений нового поколения, изделий из пластмассы. Общая сумма запрошенных средств - более 250 млн рублей. На данный момент все проекты находятся на рассмотрении экспертов», - отметил Александр Бобошко.

Корреспондент «Дальневосточного капитала» побывал на предприятиях Комсомольска и собственными глазами убедился, что программа промышленной реновации работает. Вновь встал на ноги «Амурметалл». В 2017 году его единым имущественным комплексом выкупил новый собственник - ООО «ТОРЕКС-Хабаровск», погасил задолженность по налогам, зарплате. Сейчас выплавляет металл и полным ходом ведет модернизацию производства. Объем инвестиций в производство достиг 3 млрд рублей.

Металлурги «Амурстали» (предприятию недавно вернули историческое название) в 2019 году планируют выплавить миллион тонн металла.

Благодаря усилиям краевых властей и Минобороны удалось прекратить процедуру банкротства ПАО «Амурский судостроительный завод» и обеспечить его новыми заказами. Например, в августе 2018 года с Минобороны заключен новый контракт на строительство четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». На АСЗ также начинается большая модернизация, в рамках которой во Владивостоке уже запущен в эксплуатацию достроечный модуль предприятия.

Автор этих строк побывал с группой журналистов на Комсомольском авиазаводе, на котором делают военные и гражданские самолеты. Нас поразил высокий уровень технологий и профессионализм работников предприятия. У завода - большие перспективы. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан контракт с «Аэрофлотом» на поставку ста авиалайнеров «Суперджет-100».

На площадках ТОСЭР «Комсомольск» налаживается производство комплектующих для авиа и судостроительных предприятий края. Уже запущены новые производства твердосплавного инструмента, кабельных систем и сетей воздушных судов («СКИФ-М», «Промтех-на-Амуре», «ПАКС-Восток»). И это только начало, заверили «Дальневосточный капитал» в управляющей компании ТОСЭР «Комсомольск».

Фото предоставлено ПАО "АСЗ".

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год. 

Теги: ООО «ТОРЭКС - Хабаровск  Внешэкономбанк  Комсомольск-на-Амуре  мсп  ОСК 


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