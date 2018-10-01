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04 Октября 2018, 12:01 | Территория

Безопасные и качественные дороги

Хабаровский край вошел в число 36 субъектов РФ, реализующих этот новый федеральный проект

На Дальнем Востоке в «президентский проект», как его условно окрестили на местах, попали только Хабаровский край и Приморье. Реализуется он всего второй год, но результаты видны воочию. В прошлом году только в Хабаровске было капитально отремонтировано 57 километров городских дорог, в нынешнем предстоит сделать вдвое больше - 112 километров.

 


 

Всего за 9 лет, на которые распространяется действие ФЦП, в Хабаровской городской агломерации, включающей в себя краевую столицу и четыре сельских поселения Хабаровского района, планируется реанимировать 579 километров дорог. Общий объем финансирования по Хабаровской агломерации составляет 12,7 млрд рублей. Это средства федерального бюджета (6,1 млрд рублей), краевой казны (5,3 млрд рублей), а также местного бюджета (1,3 млрд рублей).

В 2017 году освоено 1,4 млрд рублей. Основное внимание было направлено на перегруженные транспортом и опасные участки дорог краевой столицы, а также на капитальный ремонт подъездов к селам Матвеевка и Заозерное, ремонт дорог в Тополевском и Ракитненском сельских поселениях Хабаровского муниципального района. Нынче смета затрат увеличилась почти до 1,8 млрд рублей. О том, куда направляются средства, ежедневно сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

Выглядят эти сводки примерно так: «Сегодня на ремонт городских дорог вышло 9 механизированных бригад. Спецтехника и рабочие трудятся на улицах Суворова, Флегонтова, Тургенева, Серышева, Запарина, Прогрессивной, Воронежской. Из-за ливней работы без укладки асфальтового покрытия также развернуты на Федоровском шоссе и на улице Трехгорной. На восстановлении дорог задействовано 106 единиц спецтехники и 84 рабочих. За минувший день предприятиями отрасли благоустройства уложено около шестисот тонн асфальтобетона».

Не было бы смысла приводить эту цитату, если бы от нее не веяло таким оптимизмом и жизнеутверждающим началом. Когда в России так масштабно и основательно капиталили дороги? В основном - жаловались. А теперь все коренным образом изменилось. К месту напомнить, что главной целью федерального проекта является приведение в нормативное состояние до 85% всей дорожной сети в стране. Вторая задача - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Программа реализуется в три этапа до 2025 года.

В рамках поставленных задач ремонтируют не только центральные улицы, но и окраины. Я, к примеру, живу на северной окраине Хабаровска. К моему дому ведут несколько дорог, и еще в прошлом году они представляли собой мозаику из заплаток, а сейчас все (!) сделаны. Едешь по ним как по хайвею.

По данным соцопросов, 98% жителей положительно оценивают реализацию этого проекта в Хабаровской агломерации (2% высказывают замечания по расширению проекта в других городах и населенных пунктах). Горожане подсказывают, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Пожелания хабаровчан и гостей города учитываются в планах реализации проекта. В этом году будет продолжен капитальный ремонт именно тех улиц, на которые указали горожане. В результате проведенных работ доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, к концу 2018 года составит 53%.

Дорожно-строительный комплекс Хабаровска, занятый реализацией задачи, работает с полной нагрузкой. Асфальтобетонные установки начинают работу с 7 часов утра, а в 8 уже отгружают первые партии продукции. Работают дотемна, ежедневно выдавая от шестисот до тысячи тонн асфальта. Инертные материалы - отсев, щебень, песчано-гравийная смесь - заготовлены заранее в необходимых количествах. Битум поступает с колес, но без сбоев.

«В 2017-м году мы выпустили 71 тысячу тонн асфальтобетонной смеси, а в этом ее потребуется гораздо больше, так как объемы работ, по сравнению с прошлогодними, выросли вдвое», - рассказал директор МУП «Дорожник» Павел КОЛТУНОВ.

В рамках той части проекта, которая направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, в 2018 году обустраивается целый ряд аварийно-опасных перекрестков. На городских дорогах монтируется новое дорожное освещение, устанавливается ограждение, меняются светофоры, делаются новые переходы возле школ. В общей сложности будет выполнено работ на сумму 181 млн рублей. К концу 2018 года количество мест концентрации ДТП в г. Хабаровске должно сократиться в два раза, с 52 до 26, сообщили «Дальневосточному капиталу» в Министерстве строительства и транспорта Хабаровского края.

Фото пресс-службы администрации Хабаровска.

Клим ПАВЛОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2018 год. 

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